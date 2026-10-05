San Juan será sede de la XIV Jornada de Justicia de Faltas de la República Argentina

Organizado por el Ministerio de Gobierno, el encuentro nacional se realizará el 8 y 9 de octubre de 2026 en el Auditorio del Foro de Abogados.

La provincia de San Juan se alista para recibir un evento de relevancia institucional a nivel nacional. Durante los días 8 y 9 de octubre de 2026, el Auditorio del Foro de Abogados de San Juan será la sede de la XIV Jornada de Justicia de Faltas de la República Argentina, un espacio de debate convocado por el Ministerio de Gobierno provincial.

El encuentro se desarrollará bajo el eje central "Justicia de Faltas Municipal y su interacción con la Justicia Provincial", reuniendo a autoridades judiciales, magistrados, profesionales y especialistas de todo el país. El objetivo principal es generar un ámbito de intercambio entre municipios, organismos provinciales y actores del sistema judicial para analizar competencias, procedimientos y los principales desafíos de la justicia contravencional.

Cronograma y ejes temáticos del primer día Las actividades comenzarán el jueves 8 de octubre a partir de las 9:00 con las acreditaciones y la recepción de los participantes. Tras la apertura, se sucederán diversos paneles orientados a problemáticas cotidianas de la gestión urbana y el control municipal:

Gestión de residuos, competencias e interjurisdiccionalidad.

Derechos de usuarios y consumidores, y la aplicación de la Ley Lara.

Cuestiones vinculadas con animales peligrosos, salud pública, sanidad, higiene y control bromatológico. El viernes 9 de octubre, el programa continuará profundizando en herramientas de gestión y fiscalización. Los paneles centrales abordarán:

Multas contravencionales y de tránsito cometidas por personas extranjeras.

Herramientas de gestión, modernización de la Justicia de Faltas y recaudación inteligente.

Seguridad vial, cultura de prevención y tránsito en ámbitos mineros.

Incumbencias municipales y trabajo comunitario. El cierre del evento, previsto para el mediodía del viernes, incluirá un panel especial enfocado en el vínculo entre municipio, justicia y derechos humanos.