San Juan tendrá una Semana Santa a pura tradición: habrá fiestas en tres departamentos

Del 3 al 5 de abril se llevará a cabo la Fiesta del Arriero Cordillerano, en la localidad de Pedernal, departamento Sarmiento, un evento en homenaje a los arrieros y a lo sacrificado de su trabajo.
La fiesta será en el Predio Camperos de Pedernal y arrancará el 3 de abril con un desayuno campero a las 9 y luego un almuerzo criollo, esperando la llegada de los arrieros que sucederá a las 16. Habrá espectáculos artísticos. Mientras que el 4 de abril, desde las 10, habrá actividades de corral y, desde las 22 una peña con la actuación de diferentes artistas: Marcelo Chena, Amanecer Guitarrero, Diego Villegas y los Hermanos Videla.
La fiesta continuará el 5 de abril con actividades de corral desde las 10,30. Mientras que a las 15 continuará la peña con la actuación de Ahura, Amanecer Folclórico, academias de danzas y Franco Pacheco.
La fiesta en Calingasta
El sábado 4 de abril se realizará la Fiesta de la Humita, una jornada llena de sabores, música y tradición. Se llevará a cabo en la Plaza Patricias Sanjuaninas, en Villa Calingasta, a partir de las 12.
El evento incluirá patio de comidas, feria de artesanos, un Punto Verde donde dejar materiales reciclables, un Punto Turístico donde informarse sobre todas las actividades turísticas en el departamento, el Concurso de la Humita, y actuación de banda locales y provinciales.
La fiesta en Valle Fértil
Del 1 al 4 de abril, Valle Fértil festejará su aniversario con la tradicional fiesta, un evento que combina tradición, cultura y diversión. Pero, que este año incluirá una sorpresa: el sorteo de dos motos 0km entre los presentes. Se realizará en el Polideportivo Municipal, desde las 19, con feria de artesanos, patio gastronómico y espectáculos artísticos.
Miércoles: actuarán Pregoneros del Alba (folclore), Riquezas Mías (academia de baile), Alejo Peralta (folclore), Gonzalo (cuarteto), Zulma Contreras (música mexicana), Rincón Cuyano (academia de baile), Naty y Romi (folklore), Voces de la Cumbre (música regional), Tierra Gaucha (academia de baile), Samu (cuarteto), Hugo Fernández (música popular), Hermanos Molina (música regional), Maxi (cuarteto y cumbia), Renovados (tropical-guaracha- cumbia y chámame) y La banda al Rojo Vivo (cuarteto).
Jueves: sunset, desde las 19.
Viernes: habrá misa y Dj a la media noche.
El sábado actuarán: Renovados, La Quinchada, La Nota, El 750, Tres para el Canto, La Divina, Magui Olave y Simón Aguirre.