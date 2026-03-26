San Juan tendrá una Semana Santa a pura tradición: habrá fiestas en tres departamentos

La tradición se hará presente nuevamente en San Juan, durante la Semana Santa con la realización de eventos en Sarmiento, Calingasta y Valle Fértil.

Durante la Semana Santa habrá tres fiesta tradicionales como la De la Humita, en Calingasta.

Esta Semana Santa, San Juan nuevamente será escenario de eventos tradicionales que cada año convocan a una importante cantidad del público. Se trata de Fiesta de la Humita, en Calingasta, que también tendrá un costalo ecológico con la puesta de un Punto Verde; la Fiesta de Arriero Cordillerano, en Sarmiento; y la Fiesta Aniversario de Valle Fértil.

arriero cuyano La Fiesta del Arriero Cuyano, en el departamento Sarmiento, convoca a un público multitudinario cada año. La fiesta en Sarmiento Del 3 al 5 de abril se llevará a cabo la Fiesta del Arriero Cordillerano, en la localidad de Pedernal, departamento Sarmiento, un evento en homenaje a los arrieros y a lo sacrificado de su trabajo.

La fiesta será en el Predio Camperos de Pedernal y arrancará el 3 de abril con un desayuno campero a las 9 y luego un almuerzo criollo, esperando la llegada de los arrieros que sucederá a las 16. Habrá espectáculos artísticos. Mientras que el 4 de abril, desde las 10, habrá actividades de corral y, desde las 22 una peña con la actuación de diferentes artistas: Marcelo Chena, Amanecer Guitarrero, Diego Villegas y los Hermanos Videla.

La fiesta continuará el 5 de abril con actividades de corral desde las 10,30. Mientras que a las 15 continuará la peña con la actuación de Ahura, Amanecer Folclórico, academias de danzas y Franco Pacheco.

La fiesta en Calingasta El sábado 4 de abril se realizará la Fiesta de la Humita, una jornada llena de sabores, música y tradición. Se llevará a cabo en la Plaza Patricias Sanjuaninas, en Villa Calingasta, a partir de las 12.