    • 30 de marzo de 2026 - 10:40

    Se realizó el primer sorteo de cupones no premiados 2026 con la participación de 450 sanjuaninos

    La iniciativa de la Caja de Acción Social premió a participantes y reafirmó la confianza en sus procesos.

    caja accion social sorteo cupones 2803
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Caja de Acción Social llevó adelante con gran convocatoria el primer sorteo de Cupones No Premiados 2026, que se realizó el sábado 28 de marzo en la Gerencia de Préstamos. La actividad contó con la participación de 450 sanjuaninos que se acercaron para presenciar el evento y acompañar esta propuesta que busca reconocer la participación en los juegos oficiales.

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sorteo se desarrolló bajo estrictos controles, con la presencia de escribano público, garantizando la transparencia y la seguridad en cada una de las etapas del proceso. Este mecanismo refuerza la confianza de la comunidad en la institución y consolida una política sostenida de juego responsable y participación ciudadana.

    En esta edición, participaron cupones de Quiniela Tradicional y Fortunata emitidos entre el 27 de diciembre de 2025 y el 27 de marzo de 2026. Los premios incluyeron una amplia variedad de bienes, desde una moto 0 km hasta electrodomésticos y tecnología, beneficiando a los siguientes ganadores:

    • 1° premio: Moto 0 Km 110cc – Mercado Fortunato
    • 2° premio: Monopatín eléctrico – Carrizo Alberto
    • 3° premio: Aire acondicionado – Radicetti Carlos Luis
    • 4° premio: Smart TV – Putelli Rodolfo E.
    • 5° premio: Lavarropas – Ávila Gladys Beatriz
    • 6° premio: Heladera con freezer – Zabala Lorena
    • 7° premio: Notebook – Aballay Lorena
    • 8° premio: Teléfono celular – Reinoso Sergio Gustavo
    • 9° premio: Freezer vertical – Martínez Hugo
    • 10° premio: Conjunto somier – Torres Juana
    • 11° premio: Cocina 4 hornallas – Luján Leonardo
    • 12° premio: Freidora de aire – Díaz Juan Carlos

    Asimismo, se designaron suplentes en caso de corresponder: Monrroy Aurora, Barrionuevo Matilde y Morales Julio.

    Por otro lado, en el marco del mismo evento, se realizó el sorteo de Cruzadas Solidarias, una iniciativa que destina premios a instituciones de distintos departamentos, fortaleciendo el tejido social y acompañando el desarrollo comunitario.

    Las instituciones beneficiadas fueron:

    Cruzada Solidaria Mayor

    • Segunda Juventud – Pocito
    • Centro Barreal – Calingasta

    Cruzada Salud

    • CAPS Cañada Honda – Sarmiento
    • CAPS Las Margaritas – Capital

    Cruzada Educación

    • ENI N° 13 – Rivadavia
    • JINZ N°38 “Educación Popular” – Santa Lucía

    Cruzada Merenderos

    • Jugando Juntos – Zonda
    • Pequeños Corazones – Pocito

    Cruzada Escuelas de Iniciación Deportiva

    • Las Águilas – 9 de Julio
    • Escuela “Virgen Niña” – Albardón

    Cruzada Instituciones por la Comunidad

    • Fundación SOYDAR – Rivadavia
    • Asociación Civil “Un Aliento para Vencer” – Rawson

    Cabe destacar que todos los ganadores tienen diez días hábiles para presentarse en la Oficina de Comunicaciones de la CAS, ubicada en calle Santa Fe 10 oeste, 2do piso, Capital; con DNI, de 7:30 a 12 horas.

