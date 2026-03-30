    • 30 de marzo de 2026 - 08:55

    Semana Santa en San Juan: despliegue de 300 policías en la Difunta Correa y refuerzo en toda la provincia

    El operativo abarcará los principales puntos de concentración de fieles y turistas, con presencia en rutas, asistencia a peregrinos y refuerzos en lugares clave como la Difunta Correa, Sierras Azules e Iglesia.

    Peregrinación a la Difunta Correa en Semana Santa. Imagen de archivo.

    Peregrinación a la Difunta Correa en Semana Santa. Imagen de archivo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El jefe del D3, Pablo Torres, detalló el operativo de seguridad previsto para Semana Santa, que incluirá un fuerte despliegue en los principales puntos de concentración de fieles y turistas. En diálogo con Radio Sarmiento, el funcionario explicó que la planificación contempla cobertura vial, presencia de efectivos a pie y asistencia integral al personal afectado.

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    Uno de los focos principales será el paraje de la Difunta Correa, donde estiman una masiva concurrencia durante el fin de semana largo. “En los días de mayor convocatoria vamos a afectar aproximadamente 300 efectivos policiales, distribuidos en tres turnos”, indicó Torres, al tiempo que remarcó que el jueves —cuando se realiza la tradicional caminata de los fieles— se implementará un esquema especial con turnos de ocho horas.

    El operativo también alcanzará otros puntos clave. En el sector de Sierras Azules se destinarán cerca de 80 efectivos, mientras que en el departamento Iglesia habrá unos 40 policías afectados, en el marco de eventos que también convocan a gran cantidad de personas, como encuentros religiosos y actividades recreativas.

    Además, el despliegue se extenderá a distintas jurisdicciones, con apoyo de las departamentales en zonas como Calingasta y Jáchal, donde el movimiento será menor pero constante. En paralelo, se reforzarán los controles en rutas y accesos para prevenir siniestros viales, uno de los principales objetivos del operativo.

    Torres subrayó que el dispositivo incluirá personal de infantería, motoristas y móviles policiales, además de tareas de prevención y orientación para los visitantes. También destacó la logística destinada al cuidado de los efectivos, teniendo en cuenta las altas temperaturas previstas, con provisión de hidratación y alimentos.

    El cronograma de trabajo ya comenzó con actividades en Iglesia y se intensificará desde el jueves, en coincidencia con el inicio de Semana Santa. A esto se sumarán otros eventos, como competencias deportivas, que también requerirán presencia policial.

    Finalmente, el jefe del D3 pidió colaboración a la comunidad: “Esperamos que sea un fin de semana para disfrutar en familia, pero es fundamental respetar las normas de tránsito para evitar hechos que después tengamos que lamentar”.

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