Sirenas, organización y compromiso: los alumnos de San Juan demostraron cómo actuar ante un sismo

Las sirenas sonaron y las aulas del Colegio Nacional se prepararon para poner en práctica lo aprendido. Este viernes 9 de octubre, San Juan realizó el Simulacro Provincial de Evacuación Escolar , una actividad que alcanzó a los 1.380 establecimientos educativos de la provincia y convocó a más de 243.000 estudiantes de escuelas públicas y privadas, de todos los niveles y modalidades.

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El ejercicio comenzó a las 10 y continuará durante la jornada a las 16, 19 y 21, de acuerdo con los turnos escolares. El objetivo es que estudiantes, docentes y personal educativo sepan cómo actuar ante una emergencia sísmica u otra situación de desastre, con procedimientos que permitan evacuar los edificios de manera ordenada y segura.

En el Colegio Nacional, donde el procedimiento ya había sido practicado, cada curso tenía un docente encargado de coordinar la primera respuesta y realizar el conteo correspondiente. Cuando se escucharon las sirenas, los alumnos se ubicaron junto a sus bancos, con las manos sobre la cabeza, tal como indicaban las instrucciones. Las risas nerviosas no faltaron, pero los chicos siguieron las órdenes del coordinador designado.

Después, uno a uno, los cursos comenzaron a salir en fila hacia el patio más cercano. Los estudiantes que se encontraban en las aulas del primer piso bajaron las escaleras con cuidado y se dirigieron al punto de encuentro establecido . La evacuación se realizó de manera ordenada, siguiendo las indicaciones de los docentes y responsables del operativo.

La organización también incluyó tareas específicas para los propios alumnos. Algunos habían sido designados para colaborar con el mantenimiento del orden y la calma , mientras que otros debían asistir a compañeros con discapacidad. Entre las situaciones contempladas estuvo la de una adolescente que utiliza silla de ruedas, para quien se había previsto acompañamiento durante el procedimiento.

Una vez en el patio, los estudiantes se formaron y permanecieron en sus lugares para facilitar el recuento. La verificación de la cantidad de alumnos es uno de los pasos centrales del simulacro, ya que permite comprobar que todos hayan salido de las aulas y se encuentren en una zona segura.

Los directivos y el personal de maestranza también cumplieron un rol clave. Cuando se activaron las sirenas, los porteros abrieron los accesos de salida hacia la vía pública y realizaron el corte de los suministros de agua, gas y electricidad. Los preceptores, por su parte, acompañaron a los estudiantes, colaboraron para mantener el orden en el patio y participaron en la organización del regreso a las aulas.

El operativo provincial es impulsado por el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Educación, junto con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, mediante la Dirección de Protección Civil. La práctica constituye el cierre de las actividades de formación en prevención sísmica desarrolladas durante 2026.

Una vez más, los estudiantes pusieron a prueba su preparación para responder ante una emergencia. Más allá de las risas y los nervios propios de la situación, el ejercicio buscó reforzar hábitos de prevención y comprobar cómo responde cada comunidad educativa frente a un eventual terremoto u otro desastre.