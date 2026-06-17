Solidaridad: dos estudiantes sanjuaninos lanzaron una ambiciosa campaña invernal y proyectan una fundación

El frío del invierno sanjuanino se convirtió en el motor que impulsó a dos jóvenes estudiantes a pasar a la acción. Joaquín Conca , estudiante de Comercio Exterior, y Tobías Perona, estudiante de Marketing y Comercialización, lanzaron una ambiciosa campaña de solidaridad de donación de ropa que, en apenas 48 horas, superó todas las expectativas.

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"En sólo dos días logramos reunir más de 300 prendas gracias a la solidaridad de muchísima gente" , destaca Joaquín con entusiasmo. Lo que comenzó como una inquietud personal ante las necesidades de muchas familias locales terminó transformándose rápidamente en un movimiento colectivo. "Mi sueño es que esta se convierta en la donación de ropa más grande de San Juan" , asegura el joven de 18 años, quien además trabaja en proyectos sociales y de comunicación.

La iniciativa no es un esfuerzo aislado. A la campaña se sumó Tobías Perona, de la Fundación Torchain, bajo la cual se está cobijando esta colecta. Aunque Joaquín es la cara visible y el representante público de la movilización, ambos coinciden en que el éxito inicial radica en el equipo de voluntarios que trabaja diariamente organizando, clasificando y difundiendo cada donación.

"Esto no se trata de mí o de nosotros. Se trata de demostrar que los jóvenes podemos organizarnos, comprometernos, liderar proyectos importantes y generar cambios reales cuando trabajamos unidos", reflexiona Joaquín.

La comunidad elige el destino de la solidaridad

La campaña solidaria se extenderá por tres semanas. Sin embargo, lo más novedoso de la propuesta radica en cómo se definirá el destino final de todo lo recaudado.

Lejos de las decisiones a puertas cerradas, los organizadores implementarán un sistema democrático y tecnológico: serán los propios seguidores y la comunidad sanjuanina quienes elegirán a los destinatarios a través de las redes sociales.

Hacia el cierre de la colecta, se abrirán votaciones y consultas en las historias de las plataformas digitales para que la gente proponga qué zonas, merenderos o pueblos necesitan más la ayuda, priorizando especialmente a las familias que viven en las localidades más alejadas e inaccesibles de la provincia.

El sueño mayor: una fundación para el futuro joven

El alcance de este frío invierno es solo el primer paso de un plan mucho más amplio. El objetivo de máxima de Joaquín, Tobías y su equipo es consolidar legalmente una fundación enfocada en la educación, el desarrollo personal y la generación de oportunidades para los jóvenes sanjuaninos.

A través de proyectos solidarios, campañas comunitarias y actividades educativas, la futura organización buscará brindar herramientas concretas y capacitación, demostrando que las nuevas generaciones no solo son el futuro, sino actores clave para transformar el presente de la provincia.

¿Cómo colaborar?

La campaña sigue activa y necesita del apoyo de todos para seguir batiendo récords. Quienes deseen sumarse aportando ropa de abrigo, calzado o colaborando con la difusión, pueden encontrar toda la información y coordinar las entregas ingresando al siguiente enlace de su cuenta oficial: