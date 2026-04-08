Solidaridad tras las rejas: internos del Penal de Chimbas elaboraron huevos de Pascua para personas mayores

A través de un taller de chocolatería , persona privadas de la libertad del Penal de Chimbas elaboraron huevos de Pascua artesanales que fueron donados a la Residencia Eva Duarte . Este proyecto desarrollado en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP ) busca unir la capacitación laboral con el compromiso comunitario.

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En una iniciativa que une la formación en oficios con el espíritu solidario, los internos del pabellón 8 del Penal de Chimbas , pertenecientes al Programa Jóvenes Adultos , llevaron adelante una destacada acción comunitaria: la elaboración artesanal de 150 huevos de Pascua destinados a los abuelos de la Residencia Eva Duarte .

La actividad forma parte del proyecto ‘Dulces Encuentros’ , una propuesta impulsada de manera conjunta por el Servicio Penitenciario Provincial y la empresa Alta Tecnología Alimentaria (ATA) . El objetivo central de este programa es fortalecer la inserción social de los internos mediante actividades socioeducativas que trasciendan los muros del penal.

Los internos del Penal de Chimbas hasta se encargaron de decorar los huevos de Pascua para los residentes del Exhogar de Ancianos.

Los participantes se formaron a través de talleres de chocolatería, donde no solo adquirieron herramientas técnicas vinculadas al oficio, sino que también desarrollaron habilidades prácticas para una futura salida laboral. Sin embargo, el impacto fue más allá de lo técnico:

Más allá de la entrega de los dulces, el proyecto contempla jornadas de convivencia diseñadas para promover el encuentro entre los jóvenes y los adultos mayores. Estos espacios de diálogo y recreación permiten romper estigmas y fortalecer los vínculos sociales , generando una integración real entre diferentes generaciones que comparten historias de vida distintas.

Los internos del SPP hicieron entrega de los huevos de Pascua a las autoridades de la Residencia Eva Duarte.

La palabra de las autoridades del Penal

El director del Servicio Penitenciario, Carlos Suárez, resaltó la importancia de este modelo de gestión que involucra tanto al Estado como al sector privado:

"Este tipo de acciones consolidan un enfoque de trabajo orientado a la inclusión y la construcción de oportunidades reales. La articulación entre el sector público y privado permite que las políticas de reinserción tengan un impacto concreto en la vida de las personas y en la comunidad en general", afirmó Suárez.

Con esta acción, el trabajo realizado en contexto de encierro se transforma en un aporte directo a la comunidad, demostrando que la educación y el compromiso social son pilares fundamentales para el proceso de transformación personal y la futura reinserción de los jóvenes.