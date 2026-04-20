    • 20 de abril de 2026 - 16:51

    Son madre e hija, crearon un emprendimiento saludable juntas y hoy cada una sigue su camino en alianza sin perder el sabor

    Comenzaron a crear juntas hace 8 años y vieron el potencial que tenían en sus manos, desarrollando dos proyectos que caminan juntos, apuntando a lo saludable.

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    Por Celeste Roco Navea

    “Todo comenzó cuando mi hijo empezó el jardín y quería incorporar todas las meriendas saludables”, explicó Janet Tavera, quien hoy en día está a la cabeza de “Trozitos Saludables”. En aquel momento, junto con su madre Adriana Córdoba, a cargo de “Permitidos Saludables”, comenzaron con la elaboración de panificados con harina integral. Así, con el paso de los años, ambos proyectos fueron creciendo, consolidándose y siempre funcionando en alianza.

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    Janet explica a DIARIO DE CUYO que son un emprendimiento en conjunto, ya que uno se enfoca en un tipo de productos y el otro en distintas variedades, buscando ampliar las ofertas, siempre desde una mirada saludable. Galletas de avena, alfajores integrales, pepas de membrillo con harina integral son algunas de las opciones que ofrecen y que llaman la atención de la clientela que desde que toman contacto con sus productos, repiten.

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    El desafío no solo está en vender los panificados, sino también en compartir las bondades de una alimentación sana. Sobre ello, Janet detalla que hay una fuerte impronta por parte de ambos emprendimientos por compartir información sobre las bondades de la harina integral, por ejemplo. “Hacemos muchas degustaciones de productos en las ferias donde participamos. Si bien hay gente que sabe lo bueno que es la harina integral, hay otros que no saben la diferencia y nos enfocamos en explicarles la diferencia y su impacto en el organismo”, indicó la joven sanjuanina.

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    Emprender en la actualidad no es sencillo, por eso ambas buscan la manera de generar productos que ganen terreno en el mercado. Sacrificio, voluntad y perseverancia son sin dudas las claves para continuar año tras año renovando y apostando a continuar, buscando se sean cada vez más los sanjuaninos que las elijan.

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    “Nos gustaría que nuestros productos se puedan incorporar en tiendas naturales de la provincia. Hoy en día hay muchos y la gente podría encontrarnos ahí, ya que no tenemos local físico, aunque estamos en proceso de poder habilitar nuestra sala. Hoy la venta puntualmente es por redes y en ferias, pero nuestro objetivo es que nos puedan encontrar en distintos puntos de la provincia”, esbozó Janet.

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    Tanto Janet como Adriana son ejemplo de sacrificio, apostando a lo propio, innovando y poniendo como eje fundamental el cuidado de la salud, sin perder el sabor. Ambos emprendimientos están presente en cada edición de la Feria Agroproductiva, y también se pueden conocer sus productos en las redes sociales de Trozitos Saludables (@trozitosaludable) y Permitidos Saludables (@permitidosaludable)

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