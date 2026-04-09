Suelta de libros y una iniciativa que regresa para llevar más literatura gratuita a los hogares de San Juan

Regresa la “Suelta de libros” , una propuesta de la Dirección de Bibliotecas Populares que busca llegar con distintos títulos a los hogares sanjuaninos de manera gratuita. Tras el éxito de la edición anterior, desde el organismo renuevan el compromiso de darle una nueva oportunidad a los libros.

En esta oportunidad serán 500 los libros que formarán parte de la suelta, conforme adelantó a DIARIO DE CUYO el titular del organismo provincial, Federico Caballero. De esta manera, se buscará encontrarle un nuevo hogar a novelas, revistas, textos escolares y hasta DVDs que fueron donados en el pasado a Bibliotecas Populares. “La idea es que los libros circulen y que más familias sanjuaninas se enteren que esto esta disponible”, precisó el funcionario.

La intención del organismo es darle continuidad durante todo abril, pero no descartan poder repetir esta acción durante el resto del año. Incluso están a la espera de una importante donación que estarían recibiendo la próxima semana, lo que permitiría contar con un mayor stock disponible para ofrecer en la suelta, que despierta un gran interés de parte de los sanjuaninos.

El modus operandi es más que sencillo. La Dirección de Bibliotecas Populares ubica un mesón en la puerta de la repartición, que se encuentra en la esquina de Las Heras y 25 de Mayo, en Capital. Allí, de lunes a sábado de 9 a 20 horas, de corrido, se ubicarán los títulos disponibles de la jornada.

De esta manera, los transeúntes podrán tomar contacto con cada ejemplar, ojear las opciones y una vez que elijan el libro que desean, se lo pueden llevar. Así de simple.

Los libros se podrán a disposición hasta culminar con el stock de 500 ejemplares, y en el caso de haber alguna modificación de horario o similar, se estará informando por las redes sociales de la Dirección de Bibliotecas Populares (@dbpsanjuan).

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800 ejemplares encontraron un nuevo hogar durante la anterior Suelta de libros

La primera edición del año se dio durante febrero y parte de marzo. Si bien desde la repartición participan con distintas sueltas de libros en eventos particulares, como por ejemplo la Fiesta Nacional del Sol, la Feria Popular del Libro o recientemente la vigilia del 2 de abril, la iniciativa de realizarlo a diario surgió a raíz de la gran cantidad de donaciones que reciben, contando con un stock suficiente para poder realizar la actividad.

Durante la edición anterior se regalaron 800 ejemplares, entre los que había libros, revistas, textos escolares y DVDs con contenido audiovisual histórico y musical. “Fue increíble la atención que llamaban los DVDs y cómo se los llevaban”, destacó Caballero.

Y finalizó: “La edición anterior fue muy buena. Tuvimos gran demanda diaria, había gente que vino más de una vez buscando qué había de nuevo día tras día. Hubo algunos que nos visitaron más de una vez y eso es positivo”.