Tembló fuerte en Chile y se sintió en San Juan: de cuánto fue la Magnitud

Fue a las 10.39 de este viernes, al norte del vecino país.

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El Centro Sismológico Nacional Universidad de Chile informó a través de su página web de un sismo sentido este viernes a las 10:39:22 que fue percibido con medidana intensidad en la provincia de San Juan.

El epicentro fue 43 km al SO de Huasco, al norte de la IV Región de Coquimbo, zona que limita con San Juan.