    • 13 de marzo de 2026 - 10:45

    Tembló fuerte en Chile y se sintió en San Juan: de cuánto fue la Magnitud

    Fue a las 10.39 de este viernes, al norte del vecino país.

    Datos del Centro Sismológico Nacional&nbsp; Universidad de Chile.

    Datos del Centro Sismológico Nacional  Universidad de Chile.

    Foto:

    El Centro Sismológico Nacional Universidad de Chile informó a través de su página web de un sismo sentido este viernes a las 10:39:22 que fue percibido con medidana intensidad en la provincia de San Juan.

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    El epicentro fue 43 km al SO de Huasco, al norte de la IV Región de Coquimbo, zona que limita con San Juan.

    El temblor se localizó a 28 kilómetros de profundidad, con una Magnitud 6,5°.

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