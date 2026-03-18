Temblor en San Juan: se registró un sismo a escasa profundidad con epicentro en Sarmiento

Un sismo ocurrió a las 13.18 horas de este miércoles. El INPRES registró un movimiento telúrico que fue percibido de manera dispar por la población.

Temblor en San Juan: se registró un sismo a escasa magnitud con epicentro en Sarmiento.

Un sismo de magnitud 4 en la escala de Richter se registró este miércoles con epicentro en el departamento Sarmiento, provincia de San Juan. El temblor en San Juan fue a las 13.18 horas y a una escasa profundidad, según lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento telúrico ocurrió a las 13:18:24 (hora local) y tuvo su epicentro a 37 kilómetros al oeste de Media Agua, 61 kilómetros al sudoeste de la ciudad de San Juan y 65 kilómetros al sudoeste de Caucete.

De acuerdo al reporte, el fenómeno se originó a una profundidad de 7 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial, generalmente perceptible por la población cercana al epicentro. La zona afectada incluye localidades como Pedernal, Los Berros y el departamento Sarmiento.

Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas, aunque vecinos indicaron haber percibido el temblor con distinta intensidad.