El movimiento telúrico ocurrió en la noche del domingo y fue percibido de manera leve por vecinos de distintas localidades sanjuaninas y de la vecina provincia de Mendoza.

Temblor en San Juan: sismo de 3,6° de Magnitud sacudió la provincia y se percibió en Mendoza

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Un sismo de magnitud 3.6 sacudió a la provincia de San Juan en la noche del domingo 4 de octubre de 2026, según el reporte oficial emitido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento telúrico se registró exactamente a las 22:02:39 hora local.

De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por el organismo nacional, el epicentro se localizó a 46 kilómetros al noroeste de la Ciudad de San Juan, a 26 kilómetros al sudoeste de Talacasto y a 52 kilómetros al este de Calingasta, posicionándose en las coordenadas 31.24° de latitud sur y 68.87° de longitud oeste.

A pesar de la magnitud, el sismo tuvo una profundidad considerable de 109 kilómetros, lo que amortiguó la intensidad en la superficie. Según la escala de Mercalli Modificada, la intensidad fue catalogada entre II y III, describiéndose como un sacudón sentido levemente por algunas personas en reposo o ubicadas en edificios.