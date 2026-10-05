    • 5 de octubre de 2026 - 08:38

    Temblor en San Juan: sismo de 3,6° de magnitud sacudió la provincia y se percibió en Mendoza

    El movimiento telúrico ocurrió en la noche del domingo y fue percibido de manera leve por vecinos de distintas localidades sanjuaninas y de la vecina provincia de Mendoza.

    Temblor en San Juan: sismo de 3,6° de Magnitud sacudió la provincia y se percibió en Mendoza

    Temblor en San Juan: sismo de 3,6° de Magnitud sacudió la provincia y se percibió en Mendoza

    Foto:

    Un sismo de magnitud 3.6 sacudió a la provincia de San Juan en la noche del domingo 4 de octubre de 2026, según el reporte oficial emitido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

    Leé además

    temblo en san juan: donde estuvo el epicentro del sismo de este sabado

    Tembló en San Juan: dónde estuvo el epicentro del sismo de este sábado
    Un sismo sacudió a San Juan a primera hora de este miércoles: dónde se sintió y de cuánto fue la magnitud

    Un sismo sacudió a San Juan a primera hora de este miércoles: dónde se sintió y de cuánto fue la magnitud

    El movimiento telúrico se registró exactamente a las 22:02:39 hora local.

    De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por el organismo nacional, el epicentro se localizó a 46 kilómetros al noroeste de la Ciudad de San Juan, a 26 kilómetros al sudoeste de Talacasto y a 52 kilómetros al este de Calingasta, posicionándose en las coordenadas 31.24° de latitud sur y 68.87° de longitud oeste.

    A pesar de la magnitud, el sismo tuvo una profundidad considerable de 109 kilómetros, lo que amortiguó la intensidad en la superficie. Según la escala de Mercalli Modificada, la intensidad fue catalogada entre II y III, describiéndose como un sacudón sentido levemente por algunas personas en reposo o ubicadas en edificios.

    El temblor pudo percibirse en la Ciudad de San Juan, en Villa Calingasta e incluso alcanzó a ser sentido de forma muy débil en la Ciudad de Mendoza. Desde los organismos de prevención no se reportaron daños materiales ni personas heridas a causa del fenómeno.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Recreación de una flota vikinga remontando el Guadalquivir hacia Ishbiliya, en 844. Imagen ilustrativa.

    Los barcos que Sevilla no vio venir

    Por Armando Godoy
    Bolillas.-

    Un sanjuanino acertó cinco números en el Quini 6 y ganó más de $11 millones

    Por Redacción Diario de Cuyo
    un risotto gigante, tradicion y produccion: rawson vivio a pleno la fiesta del esparrago y el alcaucil 2026

    Un risotto gigante, tradición y producción: Rawson vivió a pleno la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026

    Este es el pronóstico del tiempo para este lunes.

    Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este lunes 5 de octubre

    Por Redacción Diario de Cuyo