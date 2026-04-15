    • 15 de abril de 2026 - 08:05

    Transformación urbana en Rawson: Villa Krause estrena un plan clave de ordenamiento vial

    El municipio de Rawson implementó un operativo en Villa Krause para terminar con el ‘descontrol’ vehicular y mejorar la seguridad vial.

    El municipio de Rawson puso en marcha un nuevo plan de ordenamiento vial en Villa Krause.

    El municipio de Rawson puso en marcha un nuevo plan de ordenamiento vial en Villa Krause.

    Foto:

    (Prensa de Rawson)
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de Rawson inició una etapa clave en la modernización de la zona urbana más importante del departamento. Con el foco puesto en la fluidez del tránsito y la seguridad de peatones y conductores, la gestión municipal implementó un nuevo esquema de ordenamiento vial en Villa Krause.

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    Esta primera fase se concentra en el casco histórico, el cuadrante delimitado por las calles Mendoza, Pasaje Patria, Torino y Quiroga. La medida central responde a la Ley Nacional de Tránsito: el estacionamiento queda permitido únicamente sobre el lado derecho de la calzada. A esto se suma la prohibición de estacionar alrededor de la Plaza Centenario.

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    En las dos primeras semanas de la aplicación del plan del ordenamiento vial en Villa Krause habrá campañanas de información y concientización.

    En las dos primeras semanas de la aplicación del plan del ordenamiento vial en Villa Krause habrá campañanas de información y concientización.

    ‘Con este plan de ordenamiento de tránsito estamos haciendo una mejor ciudad. La iniciativa busca que la zona comercial y residencial más activa del departamento deje de ser un punto crítico de conflictos viales para convertirse en un espacio de convivencia segura’, dijo Sebastián Chirino, secrerario de Gobierno y Desarrollo Económico de Rawson.

    Chirino resaltó las medidas del operativo de ordenamiento vial en Villa Krause se rigen estrictamente bajo el Código de Faltas y la Ley Nacional de Tránsito.También, solicitó a la comunidad la máxima colaboración durante este periodo de transición, entendiendo que el respeto por las normas de tránsito beneficia tanto al comerciante que necesita fluidez, como al vecino que busca tranquilidad y seguridad al circular.

    Plan basado en la voz de los vecinos de Villa Krause

    Lejos de ser una medida arbitraria, este operativo surge de un diagnóstico profundo. El municipio realizó un estudio que incluyó encuestas a 142 vecinos del sector afectado, arrojando resultados contundentes:

    • El 74% de los encuestados señaló que el ordenamiento del tránsito vehicular era la acción más urgente a tomar.
    • Un 64% calificó la situación actual como ‘descontrolada’, mientras que otro 10% consideró que el estado del tránsito requería medidas inmediatas.
    • El 92% de los participantes coincidió en que Villa Krause necesita intervenciones que mejoren la calidad de vida de los usuarios.

    Concientización antes que infracción en Villa Krause

    Desde el municipio destacaron que las primeras dos semanas de acción no están orientadas a la sanción, sino a la educación vial. Para ello, se ha reforzado el equipo de preventores municipales, quienes han recibido capacitaciones específicas para guiar a los conductores.

    Además de la presencia de personal en las calles, se procedió a la instalación de nueva cartelería y señalética para que no queden dudas sobre las zonas de prohibición, especialmente en los alrededores de la plaza de Villa Krause, donde históricamente se concentraba el mayor caos vehicular.

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