Transformación urbana en Rawson: Villa Krause estrena un plan clave de ordenamiento vial

El municipio de Rawson implementó un operativo en Villa Krause para terminar con el ‘descontrol’ vehicular y mejorar la seguridad vial.

El municipio de Rawson puso en marcha un nuevo plan de ordenamiento vial en Villa Krause.

El municipio de Rawson inició una etapa clave en la modernización de la zona urbana más importante del departamento. Con el foco puesto en la fluidez del tránsito y la seguridad de peatones y conductores, la gestión municipal implementó un nuevo esquema de ordenamiento vial en Villa Krause.

Esta primera fase se concentra en el casco histórico, el cuadrante delimitado por las calles Mendoza, Pasaje Patria, Torino y Quiroga. La medida central responde a la Ley Nacional de Tránsito: el estacionamiento queda permitido únicamente sobre el lado derecho de la calzada. A esto se suma la prohibición de estacionar alrededor de la Plaza Centenario.

rawson 2 En las dos primeras semanas de la aplicación del plan del ordenamiento vial en Villa Krause habrá campañanas de información y concientización. ‘Con este plan de ordenamiento de tránsito estamos haciendo una mejor ciudad. La iniciativa busca que la zona comercial y residencial más activa del departamento deje de ser un punto crítico de conflictos viales para convertirse en un espacio de convivencia segura’, dijo Sebastián Chirino, secrerario de Gobierno y Desarrollo Económico de Rawson.

Chirino resaltó las medidas del operativo de ordenamiento vial en Villa Krause se rigen estrictamente bajo el Código de Faltas y la Ley Nacional de Tránsito.También, solicitó a la comunidad la máxima colaboración durante este periodo de transición, entendiendo que el respeto por las normas de tránsito beneficia tanto al comerciante que necesita fluidez, como al vecino que busca tranquilidad y seguridad al circular.

Plan basado en la voz de los vecinos de Villa Krause Lejos de ser una medida arbitraria, este operativo surge de un diagnóstico profundo. El municipio realizó un estudio que incluyó encuestas a 142 vecinos del sector afectado, arrojando resultados contundentes: