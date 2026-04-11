Tras las lluvias durante la madrugada, no se registraron pedidos de asistencia en toda la provincia

Pese al temporal del sábado por la madrugada, oficialmente informaron que no hubo familias que requirieran ayuda. Continúa el monitoreo preventivo.

La lluvia se hizo presente durante la madrugada de este sábado.

Luego de las lluvias registradas durante la madrugada de este sábado 11 de abril en San Juan, que fueron localmente fuertes en algunas zonas e incluso llegaron acompañadas de caída de granizo, desde la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias informaron que no recibieron requerimientos de asistencia en ninguno de los departamentos de la provincia.

Tras un relevamiento realizado en todo el territorio provincial, las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se detectaron situaciones que demanden intervención o ayuda directa a familias afectadas por el temporal.

No obstante, indicaron que se mantendrá el monitoreo permanente en las distintas zonas para identificar posibles necesidades en caso de que surjan complicaciones derivadas de las condiciones climáticas.