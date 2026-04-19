Travesía Punto por Punto, la aventura de un grupo de tejedoras sanjuaninas que combina lanas y solidaridad

Que los sanjuaninos se caracterizan por ser solidarios ante situaciones que lo demandan no es una novedad. Hay cientos de grupos que de manera silenciosa llevan años colaborando con quienes más necesitan y menos tienen. Travesía Punto por Punto es uno de esos grupos que desde el 2012 realiza acciones solidarias y para este año ya están manos a la obra para una nueva aventura.

Carina Iribarren es la cabeza detrás del proyecto que nació hace más de una década. Todo comenzó con un taller de tejido que ella dicta donde comenzó a resonar la posibilidad de aprovechar los conocimientos adquiridos para ayudar a quienes más lo necesitan. Teniendo en cuenta que los inviernos son bastantes crudos en San Juan, apuntaron a la creación de mantas. Así, lo que comenzó como una primera acción logró sostenerse en el tiempo, con un promedio de dos travesías por año.

“El 14 de mayo vamos a ir a la Escuela Combate de San Lorenzo, en San Martin. Es la institución número 20 que visitamos desde que comenzamos con el grupo. Además de llevar los tejidos, tratamos de llevar otras donaciones” , destacó Carina.

El accionar solidario de Travesía Punto por Punto consiste en la elaboración de mantas, gorros, bufandas y cartucheras con útiles. En esta oportunidad, serán 40 unidades para entregar a todos los alumnos de la institución de nivel inicial y primario. Cabe destacar que la escuela se encuentra en una zona rural, rodeada de fincas.

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Tejido solidario y la voluntad de 20 sanjuaninas

Carina comentó que desde los inicios se mantuvo un mismo grupo integrado por 12 mujeres que no solo comparten el taller, sino que además están detrás de las iniciativas solidarias. En los últimos tiempos se fueron sumando más voluntades, siendo 20 en total las mujeres que todos los meses le dedican tiempo, esfuerzo e incluso dinero de sus propios bolsillos para la ceración de mantas y otras prendas de abrigo.

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“Para que se den una idea, una manta lleva 40 cuadraditos de 20x20. Cada manta lleva entre 1.600 y 1.900 gramos de lana. Muchas veces recibimos donaciones de gente que viene y traen ovillos, pero el 70% de las mantas se confeccionan con materiales comprados por las mismas alumnas. Es todo un trabajo comunitario que hacemos entre todo el grupo. Lleva mucho trabajo y mucho costo”, puntualizó Carina.

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Y continuó: “Somos un equipo hermoso, todas las chicas tienen actividades por fuera y que le dediquen tiempo es admirable. Ver cómo se involucran en el proyecto es muy lindo, porque en el momento de entregar las donaciones, ese día es una satisfacción enorme. Vemos todo lo que hicimos en el año reflejado en sus caras, reciben todo con tanto amor, con una sonrisa, y eso quita todos los males. Es una hermosa experiencia”.

Cómo colaborar con Travesía Punto por Punto

Para la primera travesía solidaria del año ya está la institución elegida y se sabe la cantidad de chicos a los que se va a llegar. Desde el 2025 se vienen elaborando las mantas y las prendas que se van a entregar, pero la intención del grupo es poder llegar con más donaciones tanto para los niños como para sus familias.

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Es por ello que desde el grupo están recibiendo calzados, mercadería no perecedera y todo lo que deseen donar. Además, están abiertas a recibir donaciones de lana y materiales que sirvan para la confección de las mantas para que la rueda solidaria pueda seguir girando y llegar a más zonas.

Quienes deseen ayudar y aportar a la causa, lo pueden hacer contactándose a las redes sociales del grupo @travesiapuntoxpunto o comunicándose con Carina al 2645054074.