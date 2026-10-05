Trenzando Voluntades recaudó 20 kilos de cabello para confeccionar 20 pelucas oncológicas para Fundame

Una conmovedora muestra de solidaridad y empatía se vivió este domingo en el Parque de Mayo. La tercera edición de Trenzando Voluntades , el evento solidario impulsado por la Fundación Modo de Vida , superó ampliamente las expectativas al lograr la recolección de 20 kilos de cabello que permitirán confeccionar 20 pelucas oncológicas destinadas al Banco de Pelucas de FUNDAME.

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La convocatoria, desarrollada en las instalaciones del Museo de la Historia Urbana , en el Parque de Mayo, reunió a familias, estudiantes de diversas escuelas y vecinos en general que se acercaron con la premisa de transformar un corte de pelo en una valiosa herramienta de acompañamiento para pacientes en tratamiento contra el cáncer. Estilistas, artistas y voluntarios se unieron en este evento que combinó música, danza y un profundo compromiso social.

Para garantizar el desarrollo fluido del encuentro, el espacio fue acondicionado con diferentes islas de trabajo desplegadas a la vista del público . En una de ellas se ubicaron 14 estilistas y peluqueros que trabajaron incansablemente cortando el cabello a los vecinos que se sumaban voluntariamente; en la isla contigua, el equipo técnico procedió al pesaje exacto de cada colita y trenza recibida.

En total, 81 personas dieron el "sí" en los sillones de corte , aportando su cabello para esta causa. "Nos sorprendió gratamente la cantidad de donantes. Con todo lo recaudado en esta jornada se van a poder confeccionar 20 pelucas oncológicas y ampliar sustancialmente el banco de pelucas que tiene Fundame para prestarlas de manera gratuita a quienes están atravesando procesos oncológicos", expresó con emoción la licenciada Olga Álvarez de Manzano , autora y directora del programa Nutrición en Vivo y referente de la Fundación Modo de Vida.

Bajo la conducción de Marisa Gil y Gerardo Márquez , la jornada adquirió un matiz festivo donde la música y la danza acompañaron cada uno de los momentos de donación. El acto emotivo de la apertura estuvo marcado por el estreno de la canción oficial de FUNDAME , una obra creada por los músicos Licha Streen y Rodolfo Uriza , la cual fue presentada ante el público como el nuevo himno representativo de la institución.

Durante las horas del encuentro, la licenciada Olga Álvarez de Manzano compartió con los presentes los orígenes y logros de este movimiento solidario que hermana la salud integral con el compromiso comunitario. Asimismo, la propuesta artística contó con la dirección coreográfica de Sonia Belmonte, quien se presentó junto al grupo Acapella interpretando piezas alusivas al programa.

El escenario principal brilló con la participación de destacados elencos de la provincia, entre ellos:

Ballet Municipal San Juan Nuestro Tiempo

Ballet Estable Municipal “Sembrando Ilusiones”

Shows musicales en vivo de Oveja Negra, Los García y Pijama Party

La jornada sumó además intervenciones y mensajes institucionales de apoyo a la labor de FUNDAME por parte de personalidades reconocidas de la provincia como Karina Palacios, la intendenta Susana Laciar y el estilista Miguel Ángel Alessi, quienes valoraron la trascendencia de la contención emocional en la recuperación de los pacientes.

Los profesionales detrás de las tijeras solidarias

El éxito de la jornada fue posible gracias al trabajo desinteresado de 14 peluqueros y estilistas que donaron su tiempo y talento profesional durante toda la tarde:

Daniel Di Lorenzo

Mariana Guiñazu

Victoria Cortez

Federico Ibaceta

Yamila Mingolla

Linchu Cano

Lucas Centeno

Mariana Castillo

Virginia Salas

Ángela Quiroga

Stella Pereyra

Flor García

Mariana García

Miguel Ángel Alessi

Gracias al aporte coordinado entre la comunidad, la Fundación Modo de Vida y FUNDAME, estas 20 nuevas pelucas estarán disponibles en el banco de préstamo de la fundación, devolviendo sonrisas y autoestima a decenas de personas en tratamiento.