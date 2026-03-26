Tristeza en Casa Cuna: falleció "Tati" Figueroa, histórica colaboradora

La institución expresó su pesar en redes sociales y destacó su compromiso, calidez y rol fundamental dentro de la organización.

La comunidad de Casa Cuna atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Dora Cristina Figueroa, más conocida como "Tati", una de las colaboradoras más queridas y comprometidas de la institución.

La noticia fue confirmada a través de un emotivo mensaje publicado en las redes sociales de la entidad, donde la despidieron con palabras cargadas de afecto y tristeza. “Más allá de ser una institución, somos una familia y hoy no tenemos palabras para tanto dolor”, expresaron.

En el mismo posteo, destacaron su calidez humana, su compromiso y su permanente entusiasmo: “Se nos fue una gran amiga, nuestra Tati, la que siempre tenía la mejor onda en las reuniones, mil ideas y una sonrisa para dar”.

Embed Desde Casa Cuna recordaron que Figueroa atravesó “una batalla muy dura y difícil”, y señalaron que ahora “le toca descansar”, en un mensaje que reflejó el fuerte vínculo que mantenía con quienes integran la organización.

“Tati” era considerada uno de los pilares fundamentales de la institución, no solo por su trabajo y dedicación, sino también por el afecto que supo construir a lo largo de los años. “Nos toca aprender a vivir con su ausencia y seguir adelante como a ella le gustaba”, señalaron, al tiempo que agradecieron todo lo que brindó a la entidad.