    • 23 de marzo de 2026 - 08:58

    Un apostador de San Juan ganó casi $35 millones en el Quini 6

    Acertó cinco números en la modalidad “Siempre Sale” y se llevó $34.966.440,82, en un sorteo que tuvo 11 ganadores en todo el país.

    Quini 6.-
    Quini 6.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un apostador de San Juan se convirtió en uno de los grandes ganadores del último sorteo del Quini 6, al acertar cinco números en la modalidad “Siempre Sale” y llevarse un premio cercano a los 35 millones de pesos.

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    Los números de la suerte fueron 12, 24, 25, 28, 40 y 44. Gracias a esta combinación, el afortunado sanjuanino obtuvo un total de $34.966.440,82, compartiendo el pozo con otros ganadores a nivel nacional.

    En esta modalidad, que premia a quienes logran cinco o más aciertos cuando no hay ganadores con seis, se registraron en total 11 apostadores en todo el país que se repartirán el monto correspondiente.

    El importante premio vuelve a poner en foco a San Juan, donde no es la primera vez que un jugador logra una suma millonaria en juegos de azar. Mientras tanto, crece la expectativa entre los habituales apostadores que sueñan con ser los próximos en celebrar un golpe de fortuna similar.

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