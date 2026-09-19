Un carneo casero terminó en un brote de triquinosis en San Juan: un caso confirmado y 27 sospechosos

Un carneo casero de un cerdo en un departamento de la periferia terminó en un brote de triquinosis en San Juan , con un caso confirmado y 27 personas notificadas como sospechosas . La situación fue detectada luego de que varias personas que formaron parte del evento o compraron después el embutido comenzaran a presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

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Según informó la doctora Liliana Bertoni, jefa de la División de Epidemiología, a DIARIO DE CUYO , 24 de los casos están vinculados a una fuente común ya confirmada , mientras que otros tres continúan bajo investigación. Los pacientes fueron asistidos en el hospital local del departamento, donde realizaron la evaluación médica y tomaron muestras para confirmar el diagnóstico mediante laboratorio. Hasta el momento, tres personas requirieron internación y el resto continúa bajo seguimiento y evolución.

La triquinosis es una enfermedad parasitaria provocada por el consumo de carne que contiene larvas de Trichinella spiralis. El parásito puede enquistarse en los músculos del cerdo y llegar a las personas cuando consumen carne contaminada que no fue sometida a una cocción suficiente.

En este caso, la fuente fue identificada y toda la carne relacionada con el brote fue decomisada , por lo que desde Salud buscaron transmitir tranquilidad a la población. Además, activaron el circuito de vigilancia epidemiológica: los pacientes son notificados, realizan estudios de laboratorio y las muestras pueden ser derivadas al laboratorio de referencia nacional, el Instituto Malbrán .

Los primeros síntomas pueden incluir fiebre alta, diarrea y dolores musculares . A medida que las larvas llegan a los músculos, también pueden aparecer fuertes dolores corporales y edema o hinchazón de los párpados y la cara , especialmente por el compromiso de los músculos orbitarios.

Ante la aparición de síntomas después de haber consumido carne de cerdo o productos derivados de una faena casera, la recomendación es consultar rápidamente a un médico y mencionar el antecedente de consumo. No se debe automedicar.

El tratamiento es antiparasitario y puede indicarse albendazol o mebendazol, generalmente durante unos 14 días, según la evaluación médica y la evolución de cada paciente. El tratamiento es gratuito en el sistema público y los hospitales de San Juan cuentan con la medicación necesaria para atender estos casos.

Cómo evitar otro brote de triquinosis en San Juan

Bertoni remarcó la importancia de extremar los cuidados, especialmente entre los pequeños productores que realizan faenamientos domiciliarios. La carne de cerdo debe consumirse completamente cocida, sin partes jugosas o crudas en su interior.

Además, el frío, el salado y el ahumado no garantizan la eliminación del parásito, por lo que no deben considerarse métodos suficientes para volver segura una carne contaminada.

Para quienes producen y faenan cerdos, la recomendación es realizar el análisis correspondiente antes de consumir o distribuir la carne. Se debe extraer una muestra de aproximadamente 50 gramos del animal y llevarla al laboratorio de Zoonosis de la provincia. El resultado demora menos de 24 horas y permite determinar si se puede avanzar con tranquilidad con la faena.

La Provincia viene realizando capacitaciones y tareas de promoción destinadas a pequeños productores, además de difundir información a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud. La prevención también alcanza a los consumidores: se recomienda comprar carne de cerdo y fiambres, como salames, únicamente en lugares habilitados y con el correspondiente rótulo o etiqueta sanitaria, y evitar productos de venta ambulante o de origen desconocido.

La principal medida, remarcaron desde el área sanitaria, es evitar el consumo de productos de una faena casera sin el análisis previo. En el brote detectado, la fuente ya fue completamente decomisada y los pacientes permanecen bajo control médico.