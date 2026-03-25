Un portal para Barreal, la idea de una vecina que se volvió realidad gracias a la ayuda de la comunidad

Lorena Escuela es docente, madre y vecina de la localidad de Barreal , Calingasta. Llegó al pueblo con solo 5 años y desde entonces pasa sus días rodeada de sus maravillas y majestuosos paisajes. Desde hace un tiempo comenzó a rondarle en la cabeza la idea de contar con un portal , como sucede en otros departamentos, donde los turistas y los mismos vecinos de la localidad pudieran tomarse fotos y compartir un atractivo más de los que ya tiene el pueblo. La idea, que comenzó siendo eso, logró materializarse días atrás.

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“En este momento están terminando de instalar las letras, soldando y rellenando, así que ya está listo para ser disfrutado”, comentó con orgullo Lorena a DIARIO DE CUYO, destacando el cierre de un proyecto que surgió hace meses y le demando varias reuniones y trámites para lograr su cometido.

Todo se formalizó el 26 de enero de este año, cuando decidió darle rienda suelta a la propuesta que venía craneando desde la publicación de Bloomberg, que ubicó al pueblo como uno de los mejores 25 destinos del mundo para viajar en 2026. Por medio de sus redes sociales preguntó a vecinos y colegas qué opinaban sobre la posibilidad de contar con un portal de ingreso. “Tuve buenas respuestas, incluso hubo gente que me comenzó a escribir por privado, gente del pueblo que le interesaba la idea y quería saber cómo ser parte”, indicó la docente calingastina.

El apoyo y la predisposición la llevaron a iniciar las gestiones. Sola, sin el acompañamiento de ningún espacio, comenzó a averiguar cuáles eran los pasos administrativos para la instalación de una cartelería como la que deseaban colocar. Mantuvo encuentros con autoridades de la Municipalidad de Calingasta, quienes escucharon la propuesta y facilitaron el dato del dueño de la propiedad donde se planificaba el cartel. Sucede que, si bien está ubicado sobre la vera del camino, el terreno es privado y había que tramitar los permisos pertinentes.

También mantuvo reuniones con autoridades de Vialidad Nacional, ya que el cartel se encuentra sobre la ruta que conecta Uspallata con Calingasta, hacia el sur de la localidad. A raíz del encuentro pudieron definir el sitio puntual, sin estorbar el tránsito vehicular ni representar un peligro para los conductores.

El 10 de febrero Lorena contaba con todos los avales para poner en marcha en proyecto, por lo que se dio continuidad al siguiente paso: conseguir los fondos para costear la estructura. Un detalle no menor es que, al ser una cartelería que estará al aire libre, expuesta a distintos factores, se debían pensar materiales que no desentonaran con el paisaje pero que aseguraran durabilidad.

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Fue por medio de un grupo de WhatsApp con los contactos de Lorena y un alias que comenzó la colecta que logró reunir alrededor de $1.700.000. “Cuando estuve averiguando presupuesto, me topé con montos muy elevados, de hasta seis millones de pesos. Era mucho, así que decidimos hacerlo nosotros mismos. Compramos las chapas y la gente del pueblo me dio una mano para hacer las letras”, narró.

La instalación del portal de Barreal, un sueño hecho realidad

La mañana del 21 de marzo, en la antesala al fin de semana largo, el portal de ingreso con el nombre del pueblo comenzó a tomar forma.

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Lorena explicó que son letras de hierro sólido, rellenas de cemento, para evitar que sufran el impacto de la erosión del viento como del vandalismo. Por su parte, la base esta hecha de cemento con detalles en piedra que la misma vecina del pueblo reunió del río, buscando que compartieran una estética que se mimetizara con el paisaje montañoso de la zona.

Además, se aplicó una pintura especial para exteriores, con detalles del atardecer barrealino, uno de los tantos encantos que tiene el pueblo; y se colocó una placa con la frase: “Donde la naturaleza expresa su máxima belleza y los elementos agua, tierra, aire y fuego conviven en equilibrio, unidad y armonía entre el norte, sur, este y oeste. Gracias por su invaluable apoyo”. De esta manera Lorena quiso dejar asentado el aporte y la colaboración de los vecinos que hicieron posible que Barreal tuviera su primer portal, siendo una acción del pueblo y para el pueblo.

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El sitio donde se encuentra el portal de Barreal, ideal para fotografías

La cartelería se ubica por Ruta Nacional 149, en el trayecto que hay entre Barreal y Uspallata, al sur de la localidad. Está a aproximadamente dos kilómetros del control fitosanitario, por lo que se puede visibilizar cuando se toma la ruta para ir hacia la zona de la Pampa del Leoncito o el Parque Nacional homónimo.

El color de las letras contrasta con el cielo azul que destaca de fondo, ante un paisaje que pinta a la perfección lo que es el pueblo y sus maravillas, siendo sin duda una postal ideal que se repetirá en más de una fotografía.

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“Hay idea de hacer otros carteles, en otras localidades como la Villa Calingasta y Tamberías, pero es toda una gestión hacerlo. No me arrepiento, estoy orgullosa, pero hacer otro es volverlo a pensar”, reflexionó Lorena Escuela, la barrealina por adopción que por amor a su pueblo le dio vida al primer portal de la localidad.