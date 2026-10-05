Un risotto gigante, tradición y producción: Rawson vivió a pleno la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026

Rawson vivió este domingo una nueva edición de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026 , que reunió en el Predio Gaucho José Dolores a familias, productores, emprendedores y visitantes para celebrar dos productos emblemáticos de Médano de Oro y, fundamentalmente, reconocer el trabajo de quienes sostienen una actividad profundamente ligada a la identidad productiva del departamento.

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Organizada por la Municipalidad de Rawson, la Asociación de Esparragueros de Médano de Oro y el Club Sportivo Central Argentino, la propuesta combinó gastronomía, producción, feria de emprendedores, ranchos de comidas, concursos, música, danza y diferentes actividades para toda la familia. La celebración había sido prevista originalmente para el 20 de septiembre, pero fue reprogramada para este domingo 4 de octubre debido a la alerta meteorológica por viento Zonda intenso.

El gran protagonista de la jornada fue el risotto de espárragos más grande del mundo, una propuesta gastronómica encabezada por el chef Mauricio Tereszko, junto a estudiantes de gastronomía y el equipo de la Academia Culinaria GrandChef, que convirtió al producto característico de Médano de Oro en el centro de una preparación de dimensiones extraordinarias.

El desafío demandó varias horas de trabajo y una importante logística. Las tareas comenzaron desde las primeras horas de la mañana con la preparación de los ingredientes y continuaron hasta horas de la tarde, cuando llegó uno de los momentos más esperados por el público: la degustación del risotto gigante.

Para concretar la preparación se utilizaron 600 paquetes de espárragos, 320 kilos de arroz, 120 litros de vino blanco y aproximadamente 100 kilos de manteca, además de cebolla, ajo, zanahoria y otros ingredientes. El desafío requirió incluso herramientas especialmente diseñadas para poder cocinar y remover los ingredientes dentro del recipiente gigante.

Más allá de las dimensiones del plato, la iniciativa tuvo como objetivo principal poner en valor el espárrago producido en Médano de Oro, mostrar su versatilidad gastronómica y visibilizar el trabajo que existe detrás de uno de los productos característicos de esta zona de Rawson.

El escenario principal mantuvo el clima de fiesta durante toda la jornada, con una programación que reunió música, danza y distintas expresiones culturales. Por allí pasaron Academia Los Huarpes, Instituto Male, Confluencia, La Quimera, Academia Almas Medaneras, Agrupación Almas Folklóricas y Abuelos Unidos, La Costa, Escuela Vida y Tradición y Leo Altamirano.

Las presentaciones acompañaron las diferentes actividades desarrolladas en el predio y aportaron el marco artístico a una fiesta que tuvo como grandes protagonistas a las familias, los productores y emprendedores de Médano de Oro.

Durante la celebración, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó el valor que representa la fiesta para visibilizar el potencial productivo del departamento. “Esta fiesta representa mucho de lo que somos los rawsinos. Detrás de cada espárrago y de cada producto que hoy mostramos hay familias, productores y trabajadores que todos los días ponen esfuerzo para salir adelante. Nuestro compromiso es acompañarlos y generar estas oportunidades para que ese trabajo sea conocido y valorado”, expresó.

Asimismo, Munisaga señaló: “Médano de Oro tiene una identidad productiva enorme y queremos seguir potenciándola. Cuando logramos unir producción, gastronomía, cultura, turismo y el encuentro de nuestras familias, no solamente hacemos una fiesta: generamos movimiento económico y mostramos todo el potencial que tiene Rawson”.

Finalmente, agregó: “Queremos un Rawson que crezca desde sus raíces, poniendo en valor a quienes producen y trabajan nuestra tierra. Ver a las familias disfrutando y a nuestros productores siendo protagonistas nos marca el camino que queremos seguir profundizando”.

Por su parte, el chef Mauricio Tereszko había destacado en la previa, que detrás del desafío gastronómico existía un objetivo que trascendía la elaboración de un plato de grandes dimensiones: revalorizar la producción agrícola local y darle mayor visibilidad al espárrago de Médano de Oro, mostrando además las diferentes posibilidades que ofrece dentro de la gastronomía.

Tereszko también puso en valor el trabajo colectivo necesario para llevar adelante semejante desafío. La preparación requirió una planificación previa, numerosas personas trabajando simultáneamente y elementos especialmente preparados para cocinar semejante cantidad de risotto, convirtiendo la experiencia en una verdadera celebración gastronómica alrededor de la producción local.

La gastronomía continuó siendo protagonista con el Concurso del Mejor Plato de Espárrago, una propuesta que permitió demostrar la versatilidad del producto y la creatividad de quienes participaron con diferentes preparaciones.

El primer premio fue para Lucía Contreras, quien conquistó al jurado con su plato denominado “Médano a tu mesa”, elaborado con la técnica del arenado (tierra) es miga de pan casero, espárrago salteados en aceite de oliva con nuez casi molida, aderezo de dulce de membrillo disuelto en vinagre de vino tinto muy suave y huevo poché.

El certamen volvió a mostrar las múltiples posibilidades que ofrece el espárrago dentro de la cocina y permitió que el producto cultivado en Médano de Oro pudiera ser presentado desde nuevas preparaciones, sabores y combinaciones.

Otro de los momentos tradicionales de la celebración fue el Concurso de Cortadores de Espárragos, una competencia que puso a prueba la experiencia, rapidez y destreza de quienes conocen de primera mano una de las labores fundamentales de la producción. En esta edición, Mauricio Guzmán se consagró ganador del concurso, obteniendo el primer lugar en una actividad que permitió reconocer y visibilizar el conocimiento de los trabajadores que diariamente desarrollan esta tarea en las fincas de Médano de Oro.

La Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026 cerró así una jornada marcada por la producción, los sabores, la música y las tradiciones, reafirmando a Médano de Oro como uno de los grandes polos productivos de Rawson y generando un espacio para mostrar, reconocer y celebrar el trabajo de su gente.