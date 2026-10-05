    • 5 de octubre de 2026 - 08:01

    Un sanjuanino acertó cinco números en el Quini 6 y ganó más de $11 millones

    El apostador de San Juan acertó cinco números en la modalidad Siempre Sale y compartió el pozo acumulado con otras 45 personas. Cada ganador recibió $11.408.448.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un apostador de San Juan resultó ganador del Quini 6 en el último sorteo y se llevó $11.408.448, luego de acertar cinco números en la modalidad Siempre Sale. El premio fue compartido con otras 45 personas de distintos puntos del país.

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    En total, fueron 46 los ganadores que acertaron cinco de los números sorteados en esta modalidad. Como el pozo acumulado debía repartirse entre todos ellos, cada uno recibió poco más de 11,4 millones de pesos.

    El afortunado sanjuanino tendrá tiempo hasta el 19 de octubre para cobrar el premio, por lo que deberá presentarse dentro del plazo establecido para evitar que el dinero quede fuera de término.

    El pozo del Tradicional quedó vacante

    Mientras tanto, en la modalidad Tradicional del Quini 6 no hubo ganadores con los seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante y continuará acumulándose para el próximo sorteo.

    De acuerdo con el monto informado tras el sorteo, el premio acumulado del Tradicional supera los $1.600 millones, una cifra que volverá a estar en juego en la próxima oportunidad.

    Así, mientras el gran pozo nacional sigue creciendo, San Juan volvió a quedar entre las provincias que tuvieron un ganador del Quini 6, aunque en esta oportunidad el premio tuvo que ser repartido entre decenas de apostadores.

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