Un sondeo expuso las fallas de los sanjuaninos al volante: conductores confiados que no saben ni las reglas básicas

Un reciente sondeo del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS), la consultora que dirige Antonio De Tommaso, dejó al descubierto una contradicción tan extendida como preocupante en las calles sanjuaninas: la mayoría de los conductores se percibe responsable, pero exhibe importantes déficits en el conocimiento y cumplimiento de normas elementales de tránsito.

El estudio, de carácter descriptivo y realizado en abril de 2026 sobre 480 casos efectivos en el Gran San Juan, muestra con claridad una brecha entre la autopercepción y la conducta real.

En materia de velocidad, el 40% de los encuestados asegura respetar siempre los límites, aunque un 60% admite que solo lo hace “a veces”. Esa percepción contrasta con el nivel de conocimiento: apenas el 47% afirma conocer con precisión las velocidades máximas, mientras que el 53% reconoce hacerlo de manera aproximada.

La inconsistencia se refleja en respuestas concretas: solo el 35% identifica correctamente que la máxima en calles es de 40 km/h , mientras que el 65% cree que es mayor; en avenidas, el 52% acierta el límite de 60 km/h, pero un 30% lo eleva a 80 km/h; en rutas, el 58% responde correctamente (110 km/h), aunque otro 30% lo sobreestima; y en autopistas, si bien el 68% reconoce el límite de 130 km/h, aún persiste un 30% que responde de forma incorrecta.

La situación no mejora cuando se analizan las señales viales. Aunque el 68% sostiene que las respeta siempre, solo el 30% dice conocer la mayoría, frente a un 70% que admite un conocimiento parcial. Esa brecha se vuelve evidente al momento de identificar señales específicas: mientras “No estacionar” alcanza un 98% de respuestas correctas, otras como “No estacionar ni detenerse” apenas llegan al 22% de reconocimiento. Señales clave como “Contramano” son identificadas correctamente por el 44% y “Lomada” por el 43%, lo que implica que más de la mitad de los conductores falla o directamente las desconoce.

Algo similar ocurre con la prioridad de paso. Aunque el 92% de los conductores afirma tener claridad sobre este aspecto, los datos muestran inconsistencias al llevarlo a la práctica. En cruces con semáforo en verde, el 68% responde correctamente que la prioridad es del vehículo, pero un 32% se equivoca. En intersecciones entre calle y avenida, el 60% identifica bien la prioridad, aunque un 31% responde incorrectamente y un 9% no lo sabe. En rotondas, el 55% reconoce que tiene prioridad quien ya circula dentro, mientras que el 30% se equivoca y un 15% admite desconocimiento.

El informe también pone el foco en conductas de riesgo que aparecen naturalizadas. El 62% de los encuestados reconoce que habla por celular mientras conduce, y el 56% admite estacionar en doble fila. En contraste, el uso del cinturón de seguridad en distancias cortas muestra mejores indicadores: el 60% afirma usarlo siempre y el 40% señala que lo utiliza en general. En cuanto al mantenimiento del vehículo, solo el 37% realiza controles preventivos frecuentes, mientras que el 56% lo hace únicamente cuando detecta algún problema y un 7% reconoce ocuparse poco de ese aspecto.

A la hora de identificar las causas de los accidentes, los propios sanjuaninos apuntan principalmente al exceso de velocidad, mencionado por el 46% de los encuestados, seguido por la conducción en condiciones indebidas —como el consumo de alcohol— con un 30%. Más atrás aparecen factores estructurales como el mal estado de las calles (14%) y la deficiente señalización (10%).