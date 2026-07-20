Una madre, un hijo y la resina: la historia detrás de las piezas que brillan en las ferias sanjuaninas

Una de las tantas cosas que disfruta hacer Raquel Jiménez es estar presente en cada feria de emprendedores y artesanos, donde puede tomar contacto con los sanjuaninos, conocer sus historias y con la excusa de compartir sus creaciones en resina dar origen a un momento diferente cada día. Detrás de su sonrisa amplia y su cálida actitud hay una historia que enternece, la misma que le dio lugar al emprendimiento “Arte Cristal” .

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Todo comenzó hace cuatro años atrás, iniciando como un hobbie, un pasatiempo compartido. “Yo siempre he tenido alma de artesana”, comenta la sanjuanina entre risas en contacto con DIARIO DE CUYO. Conforme relata, todo inicio buscando algo para hacer en conjunto con su hijo Nicolás mientras veían televisión o simplemente pasaban las horas. Así, lo que comenzó como una excusa para entretenerse fue tomando forma de potencial negocio.

"Hacemos artesanías en resina. Llaveros, souvenir, bandejas, atrapasoles, tenemos de todo un poquito. Lo que nos gusta vamos tratando de replicarlo y lo hacemos", contó Raquel.

Ella trabaja en el IPHEM. Nicolás es mecánico armero. Ninguno vive al 100% de la actividad, aunque ambos encuentran en ella un espacio para crear y compartir tiempo juntos, siendo una alianza que encanta.

"Empezamos haciendo cosas como por hobby. Hacíamos y regalábamos. Vimos que gustaban y nos animamos cada vez a hacer otras cositas más grandes y bueno, ahora incluso hasta damos talleres", comentó la sanjuanina.

Una amiga de Raquel le habló de las ferias y de la posibilidad de sumarse con el emprendimiento. No solo la orientó sobre con quién hablar, sino también le compartió tips sobre cómo armar el stand para que sea llamativo y todo se exhiba como corresponde, la relación con los clientes, entre otras pautas que hacen a las ferias de emprendedores y artesanos.

Hoy ofrecen una amplia variedad de productos que destacan por su delicadeza, belleza y creatividad detrás.

Para Raquel, la participación del emprendimiento en cada feria representa mucho más que un espacio de ventas. Al respecto comenta: "Para mí es una desconexión del trabajo. La verdad es lindo, a mí me encanta socializar. Es muy lindo conversar con la gente, contarles, explicarles y recibir los piropos de la gente".

Aunque el proyecto no deja de sumar experiencias, Raquel asegura que no buscan transformarlo en su principal fuente de ingresos. Prefieren mantener el equilibrio entre sus profesiones y esta actividad que comparte con Nicolás.

"Así como estamos creo que estamos perfecto, porque es algo que no nos atosiga, no nos quita un tiempo excesivo y, como cada uno tiene su trabajo, podemos tener la tranquilidad de decir: 'No vivo del emprendimiento, disfruto el emprendimiento'", afirmó.

Dónde encontrar las creaciones de Raquel y Nicolás

Raquel y Nicolás comercializan sus productos a través de Instagram @artecristal24, donde se pueden ver los productos y a su vez realizar encargues para artículos personalizados. Además, participan regularmente en distintas ferias y eventos; y tienen presencia permanente cada domingo en la Feria de Artesanos y Emprendedores que ser realiza en la Plaza de Santa Lucía.