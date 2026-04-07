    • 7 de abril de 2026 - 19:56

    Valle Fértil: investigan mortandad de peces en el dique San Agustín

    La Municipalidad de Valle Fértil pidió un monitoreo urgente del agua tras detectarse mortandad de peces en el dique San Agustín.

    La mortandad de peces en Valle Fértil genera preocupación y activó controles ambientales.

    La mortandad de peces en Valle Fértil genera preocupación y activó controles ambientales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de Valle Fértil encendió las alarmas tras detectarse mortandad de peces en el dique San Agustín, por lo que solicitó de manera urgente la intervención de organismos provinciales para determinar las causas del fenómeno ambiental.

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    Valle Fértil: monitoreo urgente por mortandad de peces

    Desde la Dirección de Ambiente y Producción del municipio informaron que se contactaron con la Dirección de Conservación e Hidrobiología de la provincia para dar aviso de la situación registrada en el dique.

    El objetivo principal es avanzar con un monitoreo del agua que permita conocer parámetros clave como el oxígeno disuelto, además de identificar posibles factores que hayan provocado la muerte de los peces.

    Buscan determinar las causas del fenómeno

    Las autoridades indicaron que el análisis será determinante para establecer si hubo contaminación, cambios bruscos en el ambiente o causas naturales. Este tipo de episodios suele estar vinculado a variaciones en la calidad del agua o a factores climáticos.

    Mientras se aguardan los resultados, la situación genera preocupación en la comunidad de Valle Fértil, ya que el dique es un recurso clave tanto ambiental como turístico en la zona.

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