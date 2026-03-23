    • 23 de marzo de 2026 - 09:58

    [VIDEOS] Enojo y preocupación por picadas ilegales en el Embarcadero del Dique de Ullum

    Aseguran que sólo había dos policías controlando la zona, quienes confirmaron que los participantes de esta práctica no contaban con habilitaciones correspondientes para llevar adelante este evento.

    Picadas.

    Picadas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante la tarde del domingo, el ingreso al Embarcadero del Dique de Ullum fue escenario de una peligrosa situación que generó alarma entre las personas que visitaron la zona del perilago. Un grupo numeroso de personas se congregó en el lugar para realizar picadas ilegales, tanto con motos como con autos, en una zona altamente transitada durante los fines de semana.

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    Familias sanjuaninas que se acercaron al dique para disfrutar de una jornada recreativa se encontraron con estas prácticas que deberían realizarse en lugares cerrados al tránsito. Según relataron, al consultar con efectivos policiales presentes en el lugar, estos confirmaron que el evento no contaba con ningún tipo de autorización y que se trataba de un encuentro masivo organizado entre quienes habitualmente participan de este tipo de actividades.

    Testigos también señalaron múltiples irregularidades: varios motociclistas circulaban sin casco, algunas motos no contaban con las patentes correctamente colocadas y otros conductores no llevaban los chalecos reglamentarios. Además de las picadas, se registraron maniobras peligrosas como aceleraciones bruscas o “willys”, típicas de encuentros fierreros, que quedaron registradas en distintos videos.

    La situación encendió la preocupación por la falta de controles y el riesgo que representan estas prácticas, especialmente en espacios públicos donde concurren numerosas familias.

    Los videos de las picadas en el Embarcadero del Dique de Ullum:

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    El antecedente de picadas ilegales en Pocito:

    En enero del 2026, vecinos denunciaron que estas carreras ilegales ocurren en Calle 11 entre Ruta 40 y Avenida Joaquín Uñac. “Estamos hartos, no se puede transitar por esa zona ninguna noche, ellos no dimensionan el peligro al que se exponen y exponen a la gente”, expresó uno de los vecinos.

    Quienes viven allí manifestaron su preocupación no solo por el peligro expuesto y las maniobras peligrosas que los motociclistas realizan, sino también el malestar generado por el ruido que generan las mismas.

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