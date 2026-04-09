Vuelve el festival de Ciencia y Tecnología más importante de San Juan: "Crear ConCiencia"

El Centro Cultural Conte Grand será el punto de encuentro entre la ciencia y la sociedad. Habrá stands, música y experiencias en vivo.

Investigadores, instituciones y organizaciones compartirán proyectos y experiencias de ciencia y tecnología con los sanjuaninos

El próximo sábado 11 de abril, el Centro Cultural Conte Grand se transformará en un laboratorio de puertas abiertas, donde la ciencia saldrá al encuentro de los sanjuaninos. Bajo el nombre "Crear ConCiencia", el Festival de Ciencia y Tecnología local celebrará su 3° edición, consolidándose como el evento de comunicación pública de la ciencia más importante de la provincia.

La fecha no es azarosa. El festival -que abordará las temáticas más diversas- enmarca su propuesta en las celebraciones por el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología y el Día del Investigador y la Investigadora Científica (10 de abril), en honor al Nobel argentino Bernardo Houssay.

image El Centro Cultural Conte Grand será un gran laboratorio abierto al público Un recorrido para todos los sentidos La propuesta rompe con el formato de la exposición tradicional. Aquí, la consigna es tocar, experimentar y preguntar. Más de 20 grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas (UNSJ) se sumarán a equipos del CONICET, INTA y diversas universidades (UCCuyo, Universidad de Congreso) para mostrar sus avances en áreas tan diversas como la biodiversidad urbana, la arquitectura, la sociología y la salud.

"El objetivo es acercar la ciencia de forma accesible y participativa, demostrando que la innovación nace de curiosidad cotidiana", señalan desde la organización.

image El festival propone actividades y experiencias muy interesantes para todas las edades Ciencia y tecnología: el semillero Una de las grandes apuestas de esta edición es la sección "Jóvenes Investigadores", donde estudiantes de colegios preuniversitarios de la UNSJ y de la EPET Nº 3 mostrarán que la vocación científica comienza desde temprano. También participarán organismos provinciales como el Complejo Científico Forense y el Observatorio Ambiental, junto a la Red de Periodismo Científico, que llevará las alternativas del evento al mundo digital mediante transmisiones en vivo.