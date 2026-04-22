Zonda inauguró su Polideportivo: tras 8 años de espera, los vecinos podrán usarlo gratis

El municipio de Zonda inauguró el Polideportivo Municipal 'Américo Feliciano Villalobos' para que usen los vecinos.

La comunidad de Zonda fue testigo de un hecho histórico: tras 8 años, se inauguró el primer Polidepotivo de la comuna que promete transformarse en la ‘meca’ del deporte departamental. El fundamento: será sede de todas las actividades deportivas locales, tanto las organizadas por el municipio como por particulares.

El acto inaugural del Polideportivo Municipal ‘Américo Feliciano Villalobos’ fue una muestra del uso popular que tendrán las instalaciones. Por un lado, chicos jugando al fútbol por otro, un grupo de mujeres haciendo funcional. ‘Estamos muy contentos por haber podido concretar esta obra tan anhelada por todos que se inició en el 2018. Y con mucho entusiasmo porque todos los vecinos podrán usar el lugar para realizar sus actividdes’, dijo Gastón Martínez, a cargo del área de Turismo, Cultura y Deporte.

zonda3 Todas las actividades deportivas organizadas por el municipio de Zonda se trasladarán al Polideportivo Municipal 'Américo Feliciano Villalobos'.

Plan de uso del polideportivo de Zonda Gastón Martínez adelantó que la práctica de todas las actividades deportivas del departamento se concentrará en el Polideportivo Municipal ‘Américo Feliciano Villalobos'. ‘Hay un equipo de vóley que entrena al aire libre en un playón porque no tiene su lugar propios. Ahora va a entrenar con todas las comodidades en el Polideportivo y también organizar competencias sin pagar por el uso de las instalaciones’, dijo Martínez.

Compromiso y seguridad de uso El funcionario agregó que los particulares que deseen usar el Polideportivo sólo deberán firmar una especie de contrato donde se comprometen a cuidar las instalaciones. ‘Estamos organizando el calendario de actividades deportivas para que todos tengan un espacio. A su vez, vamos a realizar campañas de concientización pidiéndole a los usuarios compromiso en cuidar este lugar que es de todos. También, el municipio contratará un seguro para cobertura de todos los usuarios’, dijo Martínez.