Zonda inauguró su Polideportivo: tras 8 años de espera, los vecinos podrán usarlo gratis

La comunidad de Zonda fue testigo de un hecho histórico: tras 8 años, se inauguró el primer Polidepotivo de la comuna que promete transformarse en la ‘meca’ del deporte departamental. El fundamento: será sede de todas las actividades deportivas locales, tanto las organizadas por el municipio como por particulares.
El acto inaugural del Polideportivo Municipal ‘Américo Feliciano Villalobos’ fue una muestra del uso popular que tendrán las instalaciones. Por un lado, chicos jugando al fútbol por otro, un grupo de mujeres haciendo funcional. ‘Estamos muy contentos por haber podido concretar esta obra tan anhelada por todos que se inició en el 2018. Y con mucho entusiasmo porque todos los vecinos podrán usar el lugar para realizar sus actividdes’, dijo Gastón Martínez, a cargo del área de Turismo, Cultura y Deporte.
Plan de uso del polideportivo de Zonda
Gastón Martínez adelantó que la práctica de todas las actividades deportivas del departamento se concentrará en el Polideportivo Municipal ‘Américo Feliciano Villalobos'. ‘Hay un equipo de vóley que entrena al aire libre en un playón porque no tiene su lugar propios. Ahora va a entrenar con todas las comodidades en el Polideportivo y también organizar competencias sin pagar por el uso de las instalaciones’, dijo Martínez.
Compromiso y seguridad de uso
El funcionario agregó que los particulares que deseen usar el Polideportivo sólo deberán firmar una especie de contrato donde se comprometen a cuidar las instalaciones. ‘Estamos organizando el calendario de actividades deportivas para que todos tengan un espacio. A su vez, vamos a realizar campañas de concientización pidiéndole a los usuarios compromiso en cuidar este lugar que es de todos. También, el municipio contratará un seguro para cobertura de todos los usuarios’, dijo Martínez.
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Los particulares que dictan clases de artes marciales u otras disciplinas también podrán usar el Polideportivo de Zonda gratis.
La infraestructura del Polideportivo de Zonda
El Polideportivo Municipal ‘Américo Feliciano Villalobos’ es cubierto y ofrece varios espacios y servicios para la práctica deportiva:
- Canchas: tiene canchas para la práctica de diferentes disciplinas con pelota (fútbol, futsal, básquet, hándbol, vóley, etc.).
- Áreas: también ofrece áreas para practicar disciplinas de gimnasio y de artes marciales.
- Sanitarios: ofrece baños para mujeres, varones y personas con discapacidad.
- Vestidores: ofrece dos vestidores con sanitarios y duchas incluidas.
- Tribunas: para comodidad del público.