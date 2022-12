Vecinos de las localidades El Encón y La Tranca, en 25 de Mayo, dicen que hay días que no tienen ni una gota de agua. Aseguran que los animales se les están muriendo y que ya no aguantan más la situación. Pero el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano dijo que eso "es mentira". Que si bien hay muy poca presión de agua, nunca se quedaron sin el servicio. "Es una realidad que hay poca agua, pero en las redes sociales andan diciendo que no tienen el servicio y eso no es verdad. Es mentira que hace 15 días están sin agua", dijo el funcionario.

Hace unos días, vecinos de estas dos localidades veinticinqueñas se quejaron por la sequía. "Hay días que no tenemos ni una gota de agua. Incluso, hay veces que pagamos para que una camioneta busque agua en los tachos y nos la traiga a los puestos", dijo Yohana Quiroga, que es integrante de la Asociación Civil Puesteros de 25 de Mayo.

Un camión. Los vecinos pidieron que les mejoren el camino, porque los camiones que llevan agua suelen tener problemas para ingresar a los puestos.

Al igual que ella, Marisa Nievas, una vecina del El Encón, dijo que en el pueblo tienen el mismo problema. "Hay días en los que casi no hay presión y no tenemos agua y ese problema se intensifica cuando vienen a cargar los camiones que llevan el agua a los puestos, pues al no tener presión nos quedamos sin el servicio", dijo la mujer. Mientras que otros vecinos contaron que en un radio de 50 kilómetros solamente funciona un pozo de agua y que por el aumento de la población no se llega a abastecer a todos. A la vez, dijeron que este problema lo vienen sufriendo hace varios años, pero que en los últimos dos veranos la situación se empeoró y que muchos puesteros están perdiendo animales como vacas, ovejas, chanchos y gallinas, entre otros.

Consultado por este diario, el intendente de 25 de Mayo admitió que el problema es una realidad, pero resaltó en varias oportunidades que no se da como dicen los vecinos. Según dijo, la falta de presión en El Encón es verdad, pero "no es cierto" que haya días que no tengan agua. "En el departamento hay unos 100 puesteros -unos 60 están en esta zona- y sabemos que son los más afectados. Pero a ellos se les lleva agua con camiones. Y desde la semana pasada estamos llevando agua con tres camiones más, que los llenamos en otras zonas para evitar sacar agua de El Encón", dijo el funcionario y comentó que parte de la falta de agua se da porque hay algunas zonas en las que se "malgasta" el servicio y eso perjudica a otras personas.

Sobre la posible solución, dijo que ellos hace unos meses hicieron un pozo nuevo en El Encón y que en unos 10 días más estará funcionando para proveer más agua a los vecinos y por consecuencia a los puesteros. "Ese pozo está en etapa de limpieza para que el agua no tenga arena, pero está casi listo. Ese agua será potable", dijo y comentó que desde el año pasado ya hicieron 20 pozos en distintos puestos para que los productores puedan tener de dónde sacar agua para los animales de crianza.