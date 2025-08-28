9 de Julio avanza con obras de canalización y urbanización en un barrio históricamente afectado por inundaciones

La Municipalidad de 9 de Julio continúa avanzando con importantes trabajos de infraestructura en el Barrio Torino, en el marco de una obra clave que busca resolver de manera definitiva los históricos problemas de acumulación de agua en la zona durante las épocas de lluvia.

Luego de haber finalizado la primera etapa con la colocación del sistema de caños de hormigón para permitir el paso del agua bajo el nuevo puente, se ejecutó un segundo tramo de trabajos de movimiento de suelo y nivelación, fundamentales para garantizar que las aguas de lluvia puedan encauzarse de forma segura hacia el desagüe principal.

Actualmente se encuentra en desarrollo la tercera etapa, que consiste en la construcción de veredas en todo el barrio, lo cual no solo facilitará la transitabilidad peatonal, sino que también permitirá ordenar y jerarquizar urbanísticamente la zona, mejorando la calidad de vida de los vecinos y consolidando el perfil urbano de Torino.

Estas intervenciones están siendo ejecutadas íntegramente por equipos operativos municipales, bajo la supervisión y planificación técnica de profesionales del área de obras públicas, lo cual permite optimizar recursos, sostener un ritmo constante de trabajo y garantizar soluciones estructurales duraderas.

Desde el municipio se remarcó que este tipo de acciones forman parte de un plan de mejoramiento estructural y territorial, que avanza progresivamente en los distintos barrios y distritos del departamento. Dicho plan se lleva adelante con criterios de prioridad y eficiencia, en un contexto económico complejo donde la administración responsable de los recursos públicos es clave para sostener la obra pública.

“Estamos dando respuestas a problemas que llevan mucho tiempo sin solución. De a poco pero sin pausa estamos trabajando con la convicción de que iremos llegando a cada distrito, haciendo lo que falta, de manera ordenada, responsable y con la certeza de seguir transformando 9 de Julio ”, expresó el intendente Daniel Banega.