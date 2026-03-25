Vandalismo en Calingasta: dañaron unos 15 árboles en crecimiento del plan de forestación departamental

Hace un par de semanas DIARIO DE CUYO publicó una nota sobre que el municipio de Calingasta comenzó a reforzar el operativo de reforestación en Barreal. Hoy, el tema volvió al tapete, pero por el vandalismo. A través de las redes sociales oficiales se denunció el daño a unos 15 árboles en crecimiento.
Este miércoles, el municipio de Calingasta a través de su cuenta de Facebook denunció públicamente el ataque vandálico contra los árboles en pleno crecimiento que se plantaron en el marco del plan de reforestación en Barreal. El saldo fue unos 15 álamos, de los plantados sobre Calle Echeverría, talados y tirados en el lugar.
Las imágenes que difundió el municipio hablan por sí solas. Claramente muestran lo que queda de los troncos de los álamos en crecimiento, cortados al parece con un hacha o sierra. Y a pocos metros de ellos el resto del árbol con un follaje verde y abundante, signo de un crecimiento sano.
El pedido del municipio de Calingasta
El municipio de Calingasta, a través de la misma vía de comunicación, les pidió a los vecinos un mayor compromiso y responsabilidad. ‘Estos árboles forman parte de un trabajo sostenido que busca mejorar nuestros espacios y generar más verde para todos. Acciones como estas no solo afectan el entorno, sino también el esfuerzo de quienes día a día trabajan por una comunidad más linda y cuidada’, dijeron desde el municipio.