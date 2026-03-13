En Barreal refuerzan el operativo de forestación que arrancó el año pasado

El municipio de Calingasta refuerza el operativo de forestación que inició en 2025 en la localidad deBarreal con la plantación de 300 sauces en diferentes sectores. Ahora comenzó a plantar otras especies en los barrios de esta localidad para generar sombra y contribuir con el medio ambiente. Paralelamente, vecinos y otras instituciones hacen lo mismo con los espacios verdes.
Desde el municipio de Calingasta informaron que ya dio inicio la continuidad del Plan de Forestación en Barreal, comenzando en el barrio Pituil, donde uno de los espacios del barrio contará con 12 ejemplares de fresno, una especie apta para la zona y resistente a las heladas.
Además, se planifica continuar con estas tareas en los próximos días sobre calle Presidente Roca, con el objetivo de seguir fortaleciendo los espacios verdes de la comunidad con este plan que lleva adelante el equipo de la Dirección de Agricultura y Ganadería, de la Municipalidad de Calingasta.
Forestación 2025 en Barreal
Cabe recordar que el municipio de Calingasta llevó adelante el año pasado un importante operativo de forestación para mejorar tanto el paisaje como el ambiente en Barreal. En este marco, plantaron más de 300 sauces en distintos puntos deesta localidad con el objetivo de que también funcionen como barrera para contener el viento Zonda y afianzar el suelo para contener las crecientes.