    • 25 de marzo de 2026 - 16:30

    Tras el éxito de la Cuadrilla del Manteca, ahora otra cuadrilla de Rawson se hizo viral bailando entre viñedos

    Al igual que la Cuadrilla del Manteca, ahora la cuadrilla de "Los hermanos Cortéz" conquistaron las redes con un video en plena cosecha de uva.

    Tras el éxito de la Cuadrilla del Manteca, ahora otra cuadrilla de Rawson se hizo viral bailando entre viñedos

    Tras el éxito de la Cuadrilla del Manteca, ahora otra cuadrilla de Rawson se hizo viral bailando entre viñedos

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio del intenso trabajo que implica la cosecha, un grupo de trabajadores rurales encontró la forma de transformar la rutina en un momento de disfrute. Se trata de la “Cuadrilla de los hermanos Cortéz”, cuyos integrantes se volvieron virales tras difundirse un video en el que se los ve bailando en plena jornada laboral.

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    Las imágenes muestran a los cosechadores en acción, entre hileras de viñedos, mientras siguen el ritmo de uno de los temas más populares de Miguel Conejito Alejandro. Lejos de tratarse de una puesta en escena preparada, el video refleja un instante espontáneo que combina trabajo duro con alegría compartida.

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    “Con este bailecito todos los días hacemos este esfuerzo con buen humor, con alegría. Estamos ganando nuestro peso de cada día pero divirtiéndonos”, expresó uno de los cosechadores, resumiendo el espíritu del grupo.

    La cuadrilla desarrolla tareas de cosecha de uva en distintas fincas del departamento de Rawson, donde las largas jornadas bajo el sol forman parte de la rutina. Sin embargo, lejos de opacar el ánimo, el grupo demuestra que el compañerismo y la música pueden convertir el trabajo en una experiencia más llevadera.

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