Entre juguetes. La mesa redonda se realizó entre juguetes, lo que permitió que los chicos se divirtieran y hablaran relajadamente.

No son expertos en economía. Lejos están de trabajar como analistas políticos. No tienen idea de cuánto cobra un docente o un empleado de comercio y lo que más les gusta hacer es jugar. En ese contexto y respondiendo lo que escuchan de sus familiares y en los noticieros 6 chicos de entre 9 y 11 años se animaron a debatir sobre los precios, el gobernador Sergio Uñac, la educación y hasta hablaron de cómo les gustaría que los traten los adultos. Durante la charla, que no duró más de 30 minutos porque la concentración ya no se podía sostener, los niños llegaron a la conclusión de que lo que más les preocupa actualmente es la cantidad de basura que hay en la calle, la suba de precios y la inseguridad. Este debate se realizó en el marco del Día del Niño que se celebra hoy.



Del encuentro participaron Federica Rocamora (9), Guadalupe Dolab (11), Pilar Salinas (10), Juan Ignacio Garay (11), Leandro López (11) y Martín Rojas (10).



La charla con los chicos comenzó con temas livianos como redes sociales y bullying. Todos admitieron que usan Instagram y Whatsapp; y que Facebook no porque les resulta aburrido.



Aseguraron que conocen los riesgos que hay en las redes sociales y que lo que más hacen es "whatsapear" con los amigos que tienen en los grupos. "Yo considero que no son tan buenas las redes sociales. Sólo sirven para divertirnos un rato, pero no tienen otro fin", dijo Guadalupe.



Una de las preguntas que generó más discusión y que abrió el debate de los temas actuales fue: ¿Conocen quién es el gobernador de San Juan? Sí, dijeron gritando y algunos contaron que lo saludaron en algunos actos y hasta se sacaron fotos con él. "Es muy simpático", dijo Pilar, mientras que los varones agregaron que se ve buena persona. "Pero es otro tema cuando hablamos de los impuestos y las ganancias", dijo Martín sobre el gobernador, lo que en vez de generar cara de desconcierto en los demás chicos hizo que la charla comenzara a ponerse intensa. "Los precios suben todos los días. Ya no podemos comprar nada", dijo Juan Ignacio, mientras que Pilar agregó: "Y si hablamos de precios, mejor no hablar de Macri".



"Es que él -el presidente Mauricio Macri- tiene muchos millones y no le cuesta tanto comprar comida o ropa. Además, pone todas las cosas como a mil pesos", agregó Federica que no pudo disimular la cara de enojo.

Jugando al cambio de roles, los chicos se pusieron el traje de Gobernador de San Juan. En ese momento propusieron varios posibles trabajos que ellos harían. Retar a las personas que tiran papeles en las cunetas y no cuidan las plantas y el medio ambiente, fue una de las iniciativas que propusieron. Bajar los precios para que todos puedan comprar fue otras de las cosas que harían como primer mandatario de la provincia, y algunos comentaron que si fueran gobernadores pondrían más seguridad para que no le roben a "los viejitos". "Últimamente vemos que hay muchos robos y eso es peligroso para todos", agregó Martín. Estos temas fueron para ellos los más importantes. "Si yo fuera gobernador me gustaría hacer también mucha plata", dijo Leandro. Una opinión que sorprendió a todos, pero que también fue incluida en la lista de prioridades por los 6 niños. Sobre otros temas políticos como la corrupción y los cuadernos de Centeno, se definieron como ignotos. "Yo escuché la palabra corrupción, pero no sé qué significa", dijo Leandro y todos coincidieron, mientras que Federica dijo, con un tono miedoso por no estar segura: "Es de lo que hablan todos los noticieros".

En la plaza. Además de conversar entre los juguetes, los chicos posaron para las cámaras de DIARIO DE CUYO, al aire libre.

Guadalupe, imparable



Guadalupe Dolab tiene 11 años. Cursa el 6to grado de la escuela Clara Rosa Cortínez. Hace acrobacia, cheerleaders y teatro. "En mis ratos libres me gusta hacer ejercicios. Me encantan los abdominales", dijo.

Hockista apasionado



Juan Ignacio Garay es alumno del Colegio del Prado y tiene 11 años. "Juego al hockey sobre patines en Lomas de Rivadavia", dijo Juani, como le dicen sus amigos y contó que le encanta jugar a los videojuegos.

Fanática del baile



Federica Rocamora es alumna de 4to grado del Colegio Santa Rosa de Lima. Tiene 9 años y hace danza clásica y español. A Federica le encanta hacer teatro y ver Netflix. "Soy muy divertida y me encanta jugar", dijo.

Fanático del deporte



Leando López tiene 11 años. Es alumno del Colegio Santísimo Sacramento. Juega al hockey sobre patines y en sus ratos libres le gusta jugar con sus amigos. "Me gusta todo lo que sea deporte. A eso juego siempre", dijo.

Amante del baile y el teatro



Martín Rojas tiene 10 años. Es alumno del Colegio Los Olivos y estudia comedia musical. "Antes hice fútbol, pero ahora me gusta mucho el baile. Hice clásico y bollywood. Bailar y actuar es lo que más me divierte", dijo.

Gimnasta y estudiosa



Pilar Salina va a 5to grado del Colegio Los Olivos. "Hago gimnasia artística e Inglés. En los ratos libres me gusta hacer ejercicios de gimnasia", dijo la nena que tiene 10 años y que le encanta hacer actividades al aire libre.





Los docentes fueron un punto aparte en la conversación con los chicos. "Los maestros gritan mucho", "no nos escuchan", "hablan muy fuerte y no nos prestan mucha atención" fueron algunas de las respuestas que dieron cuando les tocó hablar de este tema. Todos sufrieron alguna vez las consecuencias de un paro docente, pero como si fueran un coro gritaron que no les molestan estas medidas de fuerza, a pesar de que no conocen a ciencia cierta los motivos que tienen los maestros para parar. "Podemos faltar a la escuela. Son días perfectos", "esos días dormimos más tiempo" y "no hacemos deberes cuando hay paro", fueron algunas de las razones de ese no rotundo.

¿Qué opinan de los adultos? Fue otra de las preguntas que se les hizo a los chicos y fue la que tuvo la mayor cantidad de repuestas. "Estamos en un mundo en el que no se puede ni decir hola, porque todos pelean", dijo Martín y Federica agregó que los adultos dicen muchas malas palabras y le pegan a los niños en la calle. "No se puede ir a jugar ni a los juegos a las plazas porque están todos gritando que hay que votar el aborto o el no al aborto", dijo enojada Pilar y admitió que si bien ese tema fue muy importante los adultos ocuparon demasiados espacios que son de los niños.

Sobre los papás también se animaron a dar sus opiniones críticas. "Cuando eras más chiquito siempre jugaban con nosotros, pero ahora cuando pedimos que jueguen casi nunca pueden", reclamó Federica y de inmediato salieron numerosas razones que los papás dan para no jugar. "Me voy a dormir la siesta", "jugá sola, yo ya fui niña", "tengo que ir a trabajar", "tengo que terminar las cosas de la casa", "estoy muy cansado" y "tuve un día complicado", fueron algunas de las frases que los chicos dijeron que sus papás les responden habitualmente. Sin embargo, todos coincidieron que tienen los mejores padres y que no los cambiarían.