La cita es a la 9, pero siempre llegan 5 minutos antes para aprovechar la clase desde que arranca hasta que termina. Es que no sólo buscan mejorar su salud, sino también "desenchufarse" de los problemas. Son los abuelos que ni en vacaciones dejan de luchar contra el sedentarismo y que dos veces a la semana hacen actividad física en el Parque de Mayo. Esto es gracias a "Mañanitas recreativas del adulto mayor", un nuevo programa que puso en marcha el municipio de Capital.

Susana Leites y Silvia Tejada tienen mucho en común. Ambas son vecinas de Capital, tienen 72 años y prótesis en una de sus rodillas. Y también comparten el mismo objetivo: mejorar su calidad de vida y divertirse. Es por eso que ambas participan de "Mañanitas recreativas del adulto mayor". "Es la mejor forma que tenemos de rehabilitar la rodilla sin tener que ir a un consultorio, y de pasar un lindo momento con los otros chicos de más de 60 años", dijeron sin dejar de realizar la serie de sentadillas que les indicaron los profesores, mientras se deleitaban contemplando el lago del Parque.

Lidia Pereira, de 75 años, también completó la rutina de ejercicios para mejorar la flexibilidad de las articulaciones, pese a que pensó que no iba a "tener resistencia". Dijo que amaneció engripada y "decaída", pero que igual quiso participar de la clase. Y que fue su mejor elección. "Apenas comencé a moverme, me sentí mejor. Ahora ya estoy como nueva. Es lo bueno de hacer ejercicio, razón por la que no paro ni siquiera en vacaciones", sostuvo la mujer.

Puntual. Con los ejercicios, los abuelos buscan mejorar sus articulaciones.

José María Tobal, coordinador del área del Adulto Mayor, dijo que este nuevo programa municipal surgió, justamente, con el objetivo de ofrecerles a los abuelos la posibilidad de seguir beneficiándose con la actividad física aún durante febrero, cosa que no sucedió en años anteriores. "En febrero, los abuelos ya se quedan sin las Colonias de Verano, sin las Pistas de Salud y sin actividad en el gimnasio municipal. Es por eso que decidimos agregar una nueva propuesta conjunta con la Dirección de Deportes para que sigan beneficiándose con la práctica de actividades físicas que les favorece la salud como también el sentirse útiles y activos, y la sociabilización", dijo el funcionario.

Detalles del programa

Las actividades del Programa Municipal "Mañanitas recreativas del adulto mayor" se desarrollan los martes y jueves, de 9 a 11, detrás del Monumento al Deporte. El próximo 29 de febrero se realizará el cierre de este programa con música, deporte y diversión.