Feliz. Ailén Baigorria Lucero dijo que nunca imaginó que iba a ser electa Criollita Veinticinqueña, en el Festival del Carrerito Sanjuanino, donde representó a la Academia El Bailarín de la Vida, de la localidad de Las Casuarinas.

Dijo que protagoniza un vaivén de emociones que van desde la sorpresa y el nerviosismo hasta la alegría y el orgullo. También, que no se arrepiente de haber participado en un evento que la hará ser reconocida en toda la provincia, ya que aprovechará esta condición para incentivar a los jóvenes a que se vacunen contra el covid-19 y cuiden su salud. Se trata de Ailén Baigorria Lucero, de 18 años, que no sólo se convirtió en la nueva Criollita Veinticinqueña en el Festival del Carrerito Sanjuanino, sino que además es la primera "soberana" elegida en una fiesta popular durante la pandemia.

Desde el arranque de la pandemia y de la Fase 1, en marzo de 2020, quedaron suspendidas todas las fiestas populares y por ende la elección de la representante de cada evento. Pero, tras el levantamiento de las restricciones, esto volvió a la normalidad. En este marco, se está realizando la 47ma edición del Festival del Carrerito Sanjuanino, en 25 de Mayo, donde la noche del jueves pasado se eligió a la Criollita Veinticinqueña. Fue el primer evento donde se llevó a cabo una elección de este tipo y donde a las ganadoras ya no se las nombra reina, por decisión oficial.

Recientemente egresada del secundario, Ailén se define como una joven luchadora y soñadora, acostumbrada desde chica a "pelearle" a la vida. "Cuando tenía 11 años perdí a mi papá, que murió en un accidente. Soy la mayor de tres hermanos así que me convertí en la compañera de mi mamá para sacar la casa adelante. Al mismo tiempo comencé a realizar diferentes actividades para mantenerme ocupada y sin darle lugar a la tristeza", sostuvo la joven.

Contó que se incorporó a los Scouts, pero que luego se dio cuenta de que su verdadera pasión era el folclore. Fue así que ingresó a la Academia El Bailarín de la Vida, desde donde surgió la posibilidad de participar en la elección de la Criollita. "Me sorprendió cuando mi profesora de danza me pidió que representara a la Academia en el Festival del Carrerito. Participé con muchos nervios y sin imaginarme que podía ganar. Eso me llenó de alegría y orgullo", dijo.

Ailén agregó que cumplirá con su nuevo rol con total compromiso, sin descuidar sus metas personales como son comenzar el cursillo para ingresar a Abogacía y terminar de cursar el año que le falta para graduarse de Profesora de Danzas Foclóricas. "Como todos los jóvenes, sufrí mucho el encierro por la pandemia, por eso quiero aprovechar para hacer todas las cosas pendientes. Y, desde mi rol de Criollita, voy a incentivar a los chicos a que se cuiden y vacunen contra el covid-19 porque creo que no soportaríamos estar nuevamente encerrados", sentenció.

Reconocimiento. Además de las "chapecas" (trenzas que identifican a la Criollita) Ailén recibió obsequios por parte de las autoridades municipales.



Hoy actuará Jorge Rojas

Esta noche continúa el Festival del Carrerito Sanjuanino, en 25 de Mayo, con la actuación estelar de Jorge Rojas, quien brindará un show gratuito para la gente. Lo mismo harán los artistas provinciales que suban al escenario mayor, ubicado frente a la plaza de la villa cabecera y del edificio municipal.

En tanto que mañana se realizará la noche extra del festival de este año y que debía realizarse el jueves pasado, pero que debido a la lluvia tuvo que postergarse. En esta ocasión sólo actuarán músicos y bailarines locales para dar a conocer su arte. Durante ambas noches, el público podrá disfrutar de la comida típica que ofrecerán en el lugar.