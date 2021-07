Jaun José Orrego, intendente de Santa Lucía, anunció en sus redes sociales que también se contagió de coronavirus, luego de que su hermano Marcelo también haya informado sobre su caso.

"Durante el día de hoy me confirmaron mi diagnóstico de COVID-19 positivo. Me siento bien y estoy en casa, donde voy a cumplir con el aislamiento y con lo que me indiquen los médicos. A cuidarnos más que nunca", expresó el jefe comunal.

El pasado sábado, el diputado nacional por San Juan afirmó que sus síntomas son leves y desde su entorno indicaron que un cuadro de fiebre es el principal. El referente de la oposición en la provincia no está hospitalizado y se encuentra en aislamiento en su domicilio.