Los pacientes. Ayer en medio del traslado las ambulancias no pararon de llegar con pacientes heridos o enfermos. Los guardias de seguridad fueron encargados de guiarlos.

Ayer en la mañana el servicio de Urgencias y otros más del hospital Rawson no tuvieron un día tranquilo. Es que se realizó la mudanza al nuevo edificio que fue inaugurado a fines del año pasado. Esta mudanza, además de generar un gran trabajo para los profesionales del hospital, significó desorientación y desconcierto en algunos pacientes que llegaron a la guardia a ser atendidos. Muchos se encontraron con las puertas del hospital cerradas y otros hasta se perdieron en el camino hasta la nueva sala de Urgencias. Sin embargo, la mayoría de los pacientes se mostró contenta por las nuevas instalaciones. La mudanza incluyó el traslado de los internados en Terapia Intensiva.

El traslado. Muchos insumos, computadoras y otras herramientas fueron trasladados a

primera hora de la mañana.

En el nuevo edificio, que tiene acceso por calle General Paz, funcionan ahora los servicios de Urgencias, Unidad Coronaria (ya había sido trasladada) y Terapia Intensiva. Ahí, el trabajo de los guardias de seguridad fue tan importante como el de los médicos que trasladaron a los pacientes graves. Es que los vigilantes fueron los encargados de orientar a la gente que llegó a ser atendida por alguna urgencia y no sabía a dónde ir. "Me acompañó uno de los guardias, porque no sabía por dónde llegar hasta la puerta del nuevo edificio", dijo Rosalba Villa, una mujer de Rawson, mientras que un grupo de albañiles de Chimbas contó que trasladaron a uno de sus compañeros pero cuando entraron al viejo servicio de Urgencias encontraron todo vacío. "No entendíamos nada, hasta que nos orientaron", dijo entre risas Cristian Rivero. Otros pacientes o acompañantes comentaron que a ellos les sucedió lo mismo y que cuando entraron a la sala de espera quedaron sorprendidos. "Venimos de San Martín y desde la salita nos dijeron que viniéramos a la parte nueva, pero no imaginábamos que estaba tan linda", contó Esmeralda Santibáñez, otra paciente.





Por los pasillos. Por los pasillos exteriores del hospital viejo trasladaron a algunos

pacientes hacia el nuevo edificio.

Comodidades

El nuevo edificio cuenta con dos entradas, una exclusiva para las ambulancias y otra para pacientes que llegan de modo particular. Además tiene 10 boxes para atender a los pacientes adultos y pediátricos.

Cama especial

Este nuevo edificio tiene además un box preparado para atender a personas con altos grados de obesidad. Tiene una cama con ruedas que posee un sistema que permite levantar más de 370 kilogramos.