Hace unos días, el Gobierno nacional difundió públicamente los resultados de las Pruebas Aprender 2021 en la que participaron alumnos primarios de toda la Argentina. Y los primeros datos de aprendizaje a nivel país mostraron una fuerte caída en Lengua y un sostenimiento en niveles bajos en Matemática. Esta situación también se reflejó en San Juan, aunque con un peor panorama. El 26,6% de los estudiantes sanjuaninos que participaron de esta evaluación estuvo por debajo del nivel básico de conocimientos en Lengua, mientras que la media nacional fue del 22,3%. Estos datos los dio a conocer el Ministerio de Educación de la provincia, aunque sin mayores detalles.

Desde esta repartición dijeron que, además de superar el promedio nacional en el mal desempeño en Lengua, en la provincia se registró "un aumento significativo de los estudiantes que se encuentran por debajo del nivel básico" en el 2021 con respecto a los resultados que arrojaron las Pruebas Aprender 2018. En la evaluación del año pasado participaron 15.225 estudiantes primarios de lo cuales el 26,6%, un poco más de 4.000 estuvieron por debajo de este nivel, mientras que en el 2018 fue el 8% de los alumnos participantes. Estos números demuestran que casi se triplicó (232%) la cantidad de chicos con problemas en esta asignatura.

Otro dato oficial local mostró que este bajo nivel de desempeño es mayor en los establecimientos de gestión estatal donde alcanzó el 31,5% respecto a los de gestión privada donde fue del 9%. Y esta brecha aumenta más aún si se compara el ámbito rural (34,6%) con el urbano (24%) y los niveles sociales. El mayor porcentaje de mal desempeño en Lengua se dio en chicos de nivel socioeconómico bajo con un 48,8%, mientras que el 22,2% corresponde a chicos de clase social alta.

A sí mismo, desde Educación informaron que la cantidad de estudiantes en San Juan que alcanzaron un nivel avanzado en Lengua ha disminuido casi a la mitad respecto al año 2018 y 6% menos en relación a la media nacional. También, que la principal falla que mostraron los alumnos fue la comprensión lectora, aunque no precisaron porcentajes que muestren esta situación.

Los resultados de la prueba de Matemática en la provincia no se alejan de la media nacional, según la versión oficial. Desde Educación dijeron que los datos 2021 muestran un leve aumento del nivel de desempeño satisfactorio respecto al año 2018, aunque no precisaron los porcentajes. Pero que, no obstante, "es necesario trabajar fuertemente en los niveles básico y por debajo del básico ya que representan algo más del 50% de los estudiantes".

Estos resultados difieren mucho también según el nivel socioeconómico. En el nivel bajo el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel básico aumentó 8 puntos respecto al año 2018 (no se precisó la cantidad de estudiantes en esta situación) mientras que el 52,4% esta distribuido entre el nivel básico y satisfactorio.

Para las autoridades provinciales, estos números son un reflejo de la problemática que enfrentaron durante la pandemia los sectores con mayores desigualdades. Sostuvieron que "las dificultades de conectividad, así como las de acceso a la escuela cómo ámbito de referencia, profundizaron aún más las diferencias con los sectores socio económicos medios y sobre todo con el nivel socio económico alto". En este último sector, el 47% de los estudiantes que alcanzaron un nivel satisfactorio es mayor respecto al año 2018, aunque disminuyó el porcentaje de los que mostraron un nivel avanzado y aumentó la cantidad de los que se encuentran en los niveles más bajo de desempeño.

Frente a esta situación poco favorable, desde Educación afirmaron que "es tiempo de repensar la escuela y sus prácticas, volver a situar el aprendizaje y la enseñanza de lengua y matemática en el centro de la escena educativa a fin de garantizar una educación de calidad.

La participación

Según el Ministerio de Educación, en San Juan participó el 93,3% de los establecimientos educativos en las Pruebas Aprender. Fue la segunda provincia con mayor participación. Además, 15.225 estudiantes respondieron las pruebas, número que representa el 82,3% del total de la matrícula de Educación Primaria.