Orgullo. Los chicos de 6to 4ta del Colegio Doctor Diego Salinas dijeron que están orgullosos por las señales en Braille que lograron construir para su proyecto de Aprender a Emprender.

Una pregunta sencilla, en una charla casual, fue el puntapié para que los chicos decidieran entrar a un mundo desconocido con intenciones de ayudar. Son los alumnos de 6to 4ta del Colegio Doctor Diego Salinas que realizaron un proyecto solidario e inclusivo que consiste en la creación de señales viales y comerciales en Braille. Contaron con el asesoramiento de los chicos no videntes que asisten a la Escuela Luis Braille que les enseñaron los detalles sobre este tipo de escritura y cómo ayudar a una persona ciega. En retribución, los alumnos del colegio quieren comprar una computadora y demás materiales de estudio para donárselos para colaborar con su educación.

Uno de los estudiantes preguntó "¿cómo hacen las personas no videntes para saber dónde están los alimentos en un supermercado?". Y este fue el puntapié del proyecto que los chicos del colegio mencionado hicieron en el marco del programa Aprender a Emprender, y que los llevó a interiorizarse en las necesidades de este sector. "Buscaron información en Internet, pero no los convenció demasiado. Así que decidieron ir a la fuente más segura. Fueron a la Escuela Braille para charlar con los alumnos y docentes. Con ellos aprendieron detalles sobre el lenguaje para ciegos y disminuidos visuales. "Se centraron en este tema porque su idea desde un principio fue construir señales en Braille", dio Carlos Gambina, uno de los docentes que participaron del proyecto.

El docente dijo que los chicos aprendieron qué dimensiones deben tener los puntos que integran el lenguaje Braille y el tamaño que deben tener las macroletras destinadas a las personas disminuidas visuales. Y que en base a este y otros lineamientos, utilizaron una impresora 3D para hacer señales viales (con el nombre de calles) y comerciales (con el nombre de los alimentos), en lenguaje para ciegos.

Su objetivo es vender estas señales para que las instalen en las intersecciones de calles principales y en góndolas para guiar a los no videntes a la hora de hacer las compras. "Este proyecto de los chicos es sin fines de lucro. Con el dinero que recauden quieren comprar un computadora y otros materiales para donárselos a los chicos de la Escuela Braille y, de esta manera, agradecerles por su colaboración en el proyecto", concluyó el docente.

En busca de apoyo para su proyecto

Los alumnos de 6to 4ta del Colegio Doctor Diego Salinas también realizaron una campaña de junta de firmas en busca de apoyo para su proyecto solidario e inclusivo. Su idea es realizar petitorios, con las firmas reunidas, y presentarlas en los municipios de los departamentos que integran San Juan solicitando que saquen una ordenanza para que se instalen las señales viales en las calles y las comerciales en los supermercados. "Los chicos están decididos a seguir luchando para conseguir logros que mejoren la calidad de vida de los no videntes o disminuidos visuales. Es por eso que también, junto al proyecto, pusieron en marcha una campaña de concientización que consiste en la elaboración y distribución de folletos donde se enseña cómo se debe abordar, tratar y asistir a una persona no vidente para no hacerlo sentir mal", dijo Carlos Gambina.