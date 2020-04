Los shoppings de la provincia van a bonificar alquileres y fondos de publicidad, y harán flexibilizaciones en el cobro de expensas a sus inquilinos durante la pandemia para evitar los cierres de los locales, según surgió ayer de un sondeo realizado en esas superficies.

Hasta el momento, cuando ya se cumplieron 35 días desde que los espacios cerraron las puertas al público, aseguran que no hay contratos rescindidos. Pero nadie asegura lo que puede pasar a corto plazo. Uno de los que hizo punta y generó alivio en sus locatarios es Patio Alvear, al informarles la semana pasada que no cobrará por 60 días los alquileres, ni el Fondo de Promociones Colectivas que se usa para hacer publicidad entre todos. Y en el caso de las expensas, las redujo en un 35%, según informó oficialmente. "Los locales que no han podido abrir, desde el momento en que están cerrados no tienen la obligatoriedad de pagar el alquiler", dijo uno de sus propietarios, Alejandro Escobar. La bonificación corre desde las últimas dos semanas de marzo. El empresario agregó que se decidió a aplicar la medida porque conoce la problemática de todos los locatarios con los que tienen un relación de muchos años. Escobar dijo que espera que la medida sirva para desahogar "algo" la situación de los locales, y deslizó una crítica al Gobierno nacional. Le cuestionó a las autoridades nacionales la "falta de medidas" de auxilio y de apoyo a las pymes, porque aseguró que los créditos anunciados a tasas bajas son difíciles de acceder porque se otorgan a través de los bancos y exigen muchos requisitos, y los préstamos a tasa cero para monotributistas dejan afuera a los perfiles de pymes que tienen negocios en el shopping. "Hemos tenido que salir los propios empresarios a hacerle el aguante a los locatarios", aseguró. En esa superficie, hay unos 60 locales, de los cuales sólo 4 o 5 siguieron funcionando desde marzo bajo la modalidad de delivery por ser de expendio de alimentos, o farmacia. Desde el lunes se flexibilizó la cuarentena y se permite la modalidad de venta on line y el reparto a domicilio a rubros de vestimenta y calzado, entre otros.

Mauricio Rossini, Center Manager de Espacio San Juan, informó que hasta el momento no se ha producido ninguna baja en los contratos de ese shopping ubicado en Rivadavia. No obstante no descartó que se pueda plantear alguna situación si no da resultado la apertura administrada de la cuarentena, con reparto a domicilio. Informó que esa empresa no cobrará el alquiler del mes de abril y tampoco el Fondo de Promoción, "una ayuda que ya se comunicó a todos los locatarios". En cuanto a expensas, añadió que se la bajó "al mínimo posible" porque hay muchos servicios y gastos comunes que no están activos durante la cuarentena como el soporte técnico y la energía, y los insumos de limpieza para los baños porque no hay gente. "Sólo queda el personal de administración del shopping y la guardia, y lo único que se hace es la desinfección que exige el protocolo".

En el otro shopping de capital -Paseo San Juan, donde esta el supermercado Libertad- no brindaron información oficial respecto al tema inmobiliario durante la cuarentena, pero fuentes del sector informaron que aún no se han producido bajas. Propietarios de locales en el lugar coincidieron ayer en que les han avisado que el alquiler del mes de abril no se cobrará, como también se bonifica el fondo de promoción del mismo mes, pero si van a cobrar las expensas. Algunos locatarios dicen que se van a quejar si pretenden cobrarlas en su totalidad cuando estuvieron cerrados.



> Planean el regreso

La Cámara Argentina de Shoppings elaboró un protocolo que fue presentado a las autoridades, que marca cómo será la actividad cuando puedan volver a funcionar, con énfasis en el distanciamiento. Hablan de permitir el ingreso de 1 persona cada 16 m2, lo mismo dentro de cada uno de los locales dependiendo de las dimensiones. También tomar la temperatura a cada una de las personas antes de ingresar, el patio de comidas será sólo para retirar comida y los lugares donde se generen colas, como en los baños, se pondrán en el piso demarcaciones para respetar la distancia social.

Para los cines, en caso de que se decida abrirlos sería con capacidad muy limitada, dejando un asiento y una fila de por medio.