Unión. Alumnos, docentes y vecinos de Astica se reunieron para oponerse al traslado de la carrera terciaria que se dicta en el pueblo y que quieren llevar a San Agustín.

El jueves pasado no fue un día cualquiera para los habitantes de Astica, en Valle Fértil. Se enteraron del posible traslado de la carrera terciaria que se dicta en el pueblo. Según les informaron quieren llevarla a San Agustín, villa cabecera del departamento. Frente a esta situación se reunieron para analizar qué medidas tomar. Por ahora, organizaron otra reunión para el próximo 21 de marzo e invitaron al ministro de Educación, Felipe de Los Ríos, a participar de la misma. En tanto que desde el ministerio, ante el revuelo de los astiqueños, informaron que por ahora no habrá "ningún cambio".



Desde la Dirección de Educación Superior se le comunicó a Graciela Martín, rectora del Anexo del Instituto Superior de Formación Docente y Tecnicatura que funciona en Astica, que estaba en tratativa el traslado de la Tecnicatura Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria y Agroindustrial que hace dos años se dicta en esta localidad. El fundamento del cambio fue la falta de matrícula. "Me avisaron por whatssap del posible cambio, diciendo que para este año había sólo 6 inscriptos en la carrera. Por eso los alumnos y docentes me convocaron a una reunión para hablar del tema. Ya envié al Ministerio un informe sobre esta reunión y de los pedidos de la gente", dijo Martín.



Por su parte, Mariana Aguilera, una de las alumnas de la carrera, dijo que hay 25 inscriptos en el Anexo y no 6 como dijeron desde Educación.



En tanto que la directora de Educación Superior, Graciela Ortega, dijo que por ahora no se trasladará el dictado de esta carrera. Agregó que esta posibilidad surgió porque en Astica no hay instituciones educativas equipadas para que los alumnos realicen la práctica profesional y, por lo tanto, no están recibiendo una capacitación integral. "Vamos a realizar un foro con los vecinos y autoridades departamentales para analizar las necesidades y las propuestas de mejoras de esta tecnicatura. De las conclusiones del foro dependerán los pasos a seguir", dijo la funcionaria.