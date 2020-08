Las ventas por el Día del Niño, unas de las más importantes del calendario comercial, vienen con polémica y es por los horarios. Aunque el Comité Covid-19 autorizó a los comerciantes a extender el horario de atención al público mañana hasta las 20, según confirmó el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, el director del área de Comercio de la Federación Económica (FE), Marcelo Vargas, dijo que igual hoy extenderán el tiempo de apertura de los negocios, en abierto desafío a la decisión oficial que impone que la actividad sólo está permitida hasta las 18. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral, sostuvo que se opone a que los empleados trabajen más de 8 horas porque no les pagan las horas extras. Y que pedirá la intervención de la Subsecretaría de Trabajo para salir a controlar.

No es la primera vez que hay tironeo entre comerciantes y el sindicato por los horarios. En junio, con la celebración del Día del Padre, los comerciantes querían abrir el sábado, feriado por el 20 de junio, pero el gremio se oponía con el argumento de que debían pagarles la hornada doble y un franco compensatorio. Según Moral, muy pocos cumplieron y por eso ahora dijo que tampoco quieren trabajar horas extras porque no se las pagan. "Vamos a pedir la intervención de la Subsecretaría de Trabajo para salir a controlar", dijo ayer. Incluso ayer estuvo recorriendo comercios de Rawson exigiendo el cumplimiento de los horarios.

Pero el que fue más allá e incluso desafió la decisión oficial fue Vargas. Es que el Gobierno sólo autorizó a trabajar dos horas más mañana, pero el dirigente dijo que "vamos a atender sí o sí", incluso desde hoy. Y adelantó que "desde la federación no vamos a dejar entrar a los inspectores". El argumento es que los comerciantes necesitan vender porque todavía no se recuperan de los efectos de la pandemia.

En el área de Vargas se concentran buena parte de los comercios de los departamentos e incluso de Capital, como Comerciantes Unidos, donde están las galerías comerciales.

Vargas dio a conocer que incluso ayer algunos comerciantes de Rawson tuvieron abiertos sus negocios hasta las 19 en protesta porque el municipio no retiró a los vendedores ambulantes (ver aparte). La presidente del Centro Comercial de Rawson, Carina del Valle Quiroga, discutió con Moral, a la que le pidió que en lugar de exigir que cierren los comercios, le recriminó que no hacía nada para que los ambulantes dejen de perjudicar a los comerciantes establecidos.

Frente a la exigencia del pago de horas extras por parte del sindicato, Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio, dijo que el empleado debe hacer la denuncia en la Subsecretaría de Trabajo si su empleador no le paga las horas extras. Y adelantó que desde su sector van a acatar los horarios autorizados por el Gobierno.

Las expectativas en el sector comercial son de realizar buenas ventas pero, en medio de la pandemia, y a diferencia de otros años, nadie habla de abrir el domingo.

Sigue la polémica por los ambulantes

La polémica por los vendedores ambulantes no es nueva en Rawson, pero ahora se reavivó con fuerza a raíz de que la cuarentena por el coronavirus ha sumido en la crisis al comerciante legal, que a pesar de la reapertura al público no logra mejorar las ventas y sostenerse. La llegada del Día del Niño -una de las fechas de mayor venta- es vista como una oportunidad y las jugueterías de la zona pidieron al Centro Comercial la intervención para frenar la habilitación por parte del municipio de 100 puestos ambulantes que todos los años autoriza para esta celebración. Incluso el secretario de Gobierno del municipio, Elías Robert, había adelantando que no iban a dejar que continuaran. Pero Carina del Valle Quiroga, del Centro Comercial, dijo que los vendedores ambulantes seguían con su tarea.