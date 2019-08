En la puerta. En varias seccionales del Gran San Juan los autos radiados que quedan en la puerta de las comisarías son moneda corriente.

En octubre de 2015, tras un siniestro de tránsito fatal y luego de que se inaugurara el depósito judicial de 9 de Julio, desde Gobierno indicaron que las seccionales no podían dejar más los vehículos radiados en los alrededores de estos edificios. En ese momento dijeron que antes de fin de año debían sacar todos los autos radiados de las seccionales. Sin embargo, actualmente las comisarías del Gran San Juan siguen acumulando autos (que son secuestrados en accidentes o conflictos con la Justicia) en la puerta. Desde algunas comisarías dijeron que el problema persiste por tres factores: el predio de 9 de Julio está lleno, no hay suficientes grúas para el traslado y la Justicia demora la autorización para sacar los autos. Sin embargo, el subjefe de la Policía, Alfredo Castillo dijo que el predio no está lleno desde febrero, cuando comenzaron con la compactación de los autos (ver aparte) y que para él, el mayor problema radica en las demoras de la Justicia.

A casi 4 años de que se exigiera que los autos fueran retirados de la puerta de las comisarías, el problema persiste. Es por esto que ver autos con la faja de la Policía y estacionados en las ochavas, en las líneas amarillas y hasta donde hay carteles de prohibido estacionar, es moneda corriente. Es que, según algunos jefes de las seccionales, la falta de espacio los lleva a dejar estos vehículos en zonas prohibidas. Según un relevamiento realizado por DIARIO DE CUYO en algunas de las comisarías del Gran San Juan, en 5 seccionales hay 35 vehículos que fueron secuestrados por la Policía y que permanecen en los alrededores de estos edificios. La seccional que más autos tiene es la 2da de Concepción, donde hay 17 vehículos que ocupan hasta dos cuadras de la plaza Juan Jufré. Jorge Petkovic, a cargo de esta comisaría, dijo que "uno de los problemas es que hay que pedir turno para las grúas de Tránsito y eso demora". Por su parte, Luis Gaitán, el jefe de la 24ta de Rawson, otra de las que tienen autos en la puerta, dijo que "el depósito de 9 de Julio es el único corralón habilitado, y hay veces que está saturado". Por su parte, el subjefe de esta fuerza de seguridad dijo que si bien el depósito judicial no está lleno, la demora también se da porque en este momento sólo funcionan dos de las tres grúas que tiene la Policía.

En el perímetro del espacio verde. En la plaza Juan Jufré, de Concepción, los autos radiados ocupan dos cuadras.

Sucios. Muchos autos dejan en evidencia que llevan mucho tiempo en esos sitios, por la suciedad que tienen.



La compactadora

En febrero pasado, por primera vez en la historia, el Ministerio de Gobierno puso en marcha el desguace y la compactación de vehículos que habían sido secuestrados por la Justicia de Faltas de la provincia y permanecían en depósito judicial desde hacía hasta 27 años, sin que los reclamaran. El trabajo comenzó con la compactación de 1.200 autos, 8.890 motos y 6.500 bicicletas; y sigue hasta el momento. Esta cantidad de vehículos representaba el 30% de todos los que había en el predio en ese momento.