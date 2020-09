El parte diario del Ministerio de Salud de ayer levantó polvareda y sacó a la luz un brote de coronavirus que se produjo en una residencia de adultos mayores. Es que, de los 53 casos que se reportaron en la jornada del domingo, 43 corresponden a ancianos, personal administrativo y de Salud de un geriátrico de Rawson. En este contexto, Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva, dijo que anoche comenzaron con la investigación epidemiológica para tratar de saber cómo comenzó el brote. "Indiscutiblemente alguna persona de las que ingresa o egresa a la residencia -es decir, no los adultos mayores- vulneró las medidas de protección. Primero haremos una investigación epidemiológica y luego se verá si se toma alguna otra decisión con la residencia", dijo el funcionario y comentó que desde Salud estaban muy preocupados y enojados porque las autoridades de este geriátrico no activaron el protocolo a tiempo.

A través de la División Epidemiología y de la División Bioquímica se informó que hasta las 19,30 del día de ayer San Juan acumulaba 532 casos. "De los 43 positivos del geriátrico, 16 corresponden a residentes. Es decir, que casi la totalidad de los adultos mayores dio positivo", dijo Espejo y comentó que algunos de los abuelos fueron internados en distintos hospitales. Y, además, explicó que los 5 residentes que dieron negativo al testeo también fueron hospitalizados y aislados en otros nosocomios departamentales, en salas comunes, pues no tienen quién los cuide, porque el personal del geriátrico también fue aislado.

Sobre cómo entró el virus a este hogar para adultos mayores, Espejo dijo que lo están investigando. "Desde que comenzó la pandemia acompañamos a todas las residencias. Se los testeó a todos y se les dejó test rápidos para que ellos mismos hicieran controles, sobre todo a los operadores. Ellos debían comprometerse en el estricto cumplimiento de los protocolos y los mayores controles los debían tener con quienes asisten a los abuelos", dijo y comentó que cuando se detectó el primer caso sospechoso (el miércoles pasado) los directivos de la residencia deberían haber avisado a Salud Pública, pero no lo hicieron. "El viernes 18 nos enteramos que salió positivo la PCR de una mujer residente del geriátrico que había ingresado el miércoles y ese mismo día ingresó otro paciente de ahí mismo.

El de ayer fue el día con mayor cantidad de casos en San Juan, un total de 53.

Ellos no activaron el protocolo, que incluye la denuncia inmediata del caso sospechoso a Salud Pública. Ahí fue que enviamos a un equipo del 107 a hacer un análisis pormenorizado, donde encontramos muchos pacientes sintomáticos. Ante esto, se trasladó a los abuelos a los hospitales, se los hisopó e hicimos lo mismo con el equipo que estaba asistiéndolos. Hoy -por ayer- nos encontramos con la desagradable noticia de que hay 16 residentes positivos. Todo ellos, desde la perspectiva Covid-19 tienen un estado de salud que es categorizado como leve con factores de riesgo, pero tenemos que entender que son adultos mayores y que tienen múltiples comorbilidades. Por lo tanto, representan una población de altísimo riesgo", dijo y comentó que los abuelos con Covid-19 positivo tienen en promedio 80 años. Por otro lado, dijo que el resto de los casos positivos del brote del geriátrico corresponden a personal administrativo, enfermeros, médicos y otros asistentes. "El residente de una comunidad cerrada no se va a contagiar, es la persona que viene de afuera la que contagia. Ahora estamos haciendo la evaluación de los contactos para tratar de saber cómo comenzó este brote. Esto, tiene una gravedad inusitada; casi la totalidad de los residentes está contagiada. Si se hubiera considerado las medidas básicas de protección no debiéramos tener tantos enfermos", concluyó.

Otros datos

Además de informar la cantidad de casos positivos, el parte oficial de Salud Pública de ayer sacó a la luz un nuevo fallecimiento por Covi-19 (ver aparte). También, dijeron que se recuperaron 10 personas durante la jornada del domingo y que 60 pacientes permanecen internados en las áreas de Covid-19 (entre positivos y sospechosos) de los hospitales Rawson, Marcial Quiroga, Ventura Lloveras (Sarmiento), César Aguilar, (Caucete), José Giordano (Albardón) y Federico Cantoni (Pocito). De ellos, 15 están en áreas críticas y de estos, 5 tienen asistencia respiratoria mecánica. Por otra parte, los datos oficiales indican que hasta ayer había 287 pacientes con proceso infeccioso, 219 recuperados y 169 casos sospechosos que esperan los resultados de los testeos.

Otra muerte, la Nº26



Ayer a media mañana, el Ministerio de Salud Pública de la provincia dio cuenta de un nuevo fallecimiento por Covid-19. Se trata de una mujer de 65 años que estaba internada en grave estado en una cama del Hospital Guillermo Rawson y que era oriunda del departamento Caucete, precisó el parte oficial.

Así las cosas, desde el 24 de agosto que se registró el primer deceso por esta enfermedad hasta ayer, es decir en el término de 28 días, se han contabilizado 26 muertes por coronavirus en San Juan, una cifra altísima que pone al tope del país la tasa de letalidad local. Por el momento, las autoridades se la atribuyen a que la gente llega tarde a la atención médica, aunque dijeron que van a investigar otros factores.