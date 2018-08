“Alumnos Solidarios” se desarrolla en el marco del Programa Misión Buen Ambiente, esta campaña de separación en origen y recolección diferenciada tiene por finalidad minimizar gradualmente la cantidad de residuos que van a disposición final, al ser tratados en forma más eficiente en los centros de clasificación, con el componente de concientización social y participación de los vecinos, comercios e industrias.

En Capital, Misión Buen Ambiente puso en marcha la Campaña Alumnos Solidarios, la cual consiste en la separación y recolección de la mayor cantidad posible de material reciclable generado en establecimientos de nivel Primario y Secundario.

Esta campaña tiene un fin solidario, ya que el 100% del dinero recaudado con la venta de los materiales será destinado a la Sociedad Amigos del Hospital de Niños (SAHNI). Estos fondos servirán para el acondicionamiento de las salas que albergan a familiares de los niños que requieren tratamiento médico prolongado.

En solo una semana de recolección, ya juntaron en las 60 escuelas que participan, 3 toneladas de materiales, como: papel, cartón, plástico, vidrio, entre muchos otros. Con esta iniciativa, se logrará concientizar a los alumnos participantes sobre el valor de la separación domiciliaria de los residuos, incentivando a su vez a la sociedad a realizar prácticas similares.

Las tres escuelas que mayor cantidad de materiales puedan recolectar serán premiadas por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La escuela que más material logre reunir obtendrá una pantalla interactiva all in one táctil, full HD; el segundo puesto se llevará una pizarra electrónica interactiva White board, mientras que el tercer puesto será premiado con un proyector interactivo.