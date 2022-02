Se puso en marcha hace 5 años para recepcionar todas las llamadas de emergencia y brindar una respuesta en el menor tiempo posible. Es el servicio 911 que actualmente recibe 30.000 llamadas al mes, en promedio, de las cuales casi el 40% no corresponden a una emergencia, sino a denuncias por contravenciones como es la música a alto volumen, por consultas personales y por broma. En este contexto, Guillermo Reynoso, subdirector de Coordinación Operativa del CISEM 911, dijo que es fundamental que la gente hago un buen uso de servicio de llamadas para no entorpecer y demorar la atención de una emergencia real.

Reynoso agregó que el principal motivo de las llamadas que ingresan al 911 son para denunciar contravenciones como música a alto volumen, pelea entre vecinos o gente provocando disturbios en la vía pública. Este tipo de llamadas conforman el 18% del total recibido. En tanto que la segunda razón por la que los sanjuaninos usan este servicio son las consultas personales, y representan el 13%. Llaman para averiguar el calendario de pago, el teléfono de una repartición pública, qué farmacia está de turno o dónde se realizan los testeos de covid-19, entre otras. A estas se suma un 8% de llamadas para hacer una broma. De esta manera, el 39% de las 30.000 llamadas que recibe el 911 al mes no corresponde a una emergencia. "En el 911 se atienden todas las llamadas y se trata de darles una respuesta a todas a pesar de que no se traten de una emergencia o que correspondan a otras áreas. Si tenemos el teléfono, dirección o dato que nos piden, lo damos, pero siempre que eso no implique mucha demora. Y en cuanto a las llamadas en broma, generalmente son para molestar al operador que las atiende, ya que pocas veces nos hacen enviar un móvil para atender una emergencia que no existe. De todos modos, eso hace que enfoquemos nuestros esfuerzos y recursos en vano. Por eso apelamos a que se haga un buen uso de este servicio que puede salvar vidas", dijo Reynoso.

El 3er motivo por el que la gente se comunica al 911 es para denunciar robos y hurtos, y representa el 8,5% de las llamadas recibidas. Mientras que el 4to puesto corresponde a las bromas, con el 8% mencionado; y el 5to, a las emergencias médicas y naturales (inundaciones, vientos, etc.,) con un 7%. Y el 6to lugar es para los siniestros viales, con el 5%.

Reynoso comentó que la cantidad de llamadas al 911 registra un pico, según días y horarios. De lunes a jueves ingresan entre 1.000 y 1.300, la mayoría entre las 19 y las 2. De viernes a domingo se reciben entre 1.800 y 2.000, casi todas entre las 19 y las 5.



El funcionamiento

El servicio de 911 funciona los 24 horas, los 365 días del año, con 15 operadores que atienden a diario de manera rotativa (una hora de trabajo por media hora de descanso). Cuenta con dos psicólogos que contienen a los operarios cuando reciben una llamada de violencia de género o intento de suicidio. En algunos de estos casos, son los especialistas quienes atiende los llamados.