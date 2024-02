Ayer, desde la Dirección de Educación Privada, dependiente del Ministerio de Educación, informaron sobre la autorización a las Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privada a cobrar un aumento del 29,38% sobre el valor de la cuota del mes de noviembre. Este incremento se aplicará a partir de marzo del 2024.

Mediante un comunicado, indicaron que "el porcentaje autorizado en la normativa que no fuera aplicado por la Institución, no será acumulable a futuros aumentos". Además, advirtieron que los colegios no podrán aumentar las cuotas sin la autorización de la Dirección de Educación Privada.