Desde el Arzobispado de San Juan dijeron que pedirán aportes a los laicos para sostener económicamente la Iglesia, una vez que no se reciba más el subsidio del Estado. Sin embargo aseguraron que convocarán a la comunidad religiosa para decidir de qué manera se hará el aporte o la recaudación de esos fondos. Esta información surgió luego de que la Conferencia Episcopal decidiera renunciar a los subsidios del Estado nacional. Situación por la cual, la Iglesia dejará de recibir los $130 millones que eran entregados de manera anual. Tras este anuncio, el viernes pasado el Gobierno nacional aprobó una resolución a través de la cual se permite a los fieles de la Iglesia Católica realizar aportes de manera voluntaria a través del pago de la cuota de colegios religiosos, con el fin de sostener el culto. Este dinero se utiliza en cada diócesis para asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera.

Desde la iglesia local comentaron que aunque varias provincias ya definieron que el reemplazo del aporte de Estado se hará a través de un plus en las cuotas de las escuelas confesionales, en San Juan esa propuesta no es del todo bien vista. "En un primer momento se pensó en pedir 10 pesos más en la cuota mensual, pero luego se decidió que lo ideal sería consultar a los diferentes sectores laicos. Si bien hay provincias que implementarán eso, en San Juan aún no hay nada decidido", dijeron desde el Arzobispado. En este contexto, explicaron que durante el 2019 se harán diferentes convocatorias para que los mismos fieles sean quienes propongan de qué manera hacer el aporte, pues se busca que todos los laicos se involucren y que la decisión se los más "democrática" posible.

En la provincia hay, actualmente, 39 colegios que son confesionales.

"No se quiere tomar una decisión a puertas cerradas", dijeron y resaltaron que se analizará de qué manera se consigue el aporte de los laicos, para que no signifique un peso para los fieles. Las reuniones se realizarán con los diferentes grupos de feligreses laicos que forman parte de las instituciones de la iglesia (ver aparte).

Sobre los fondos que ingresan a la provincia dijeron: "San Juan no es una Iglesia que maneje fondos muy importantes, pero por mínimos que sean se debe analizar cómo se consiguen". El Arzobispado local recibe un aporte del Estado de 220.000 pesos aproximadamente. Con estos fondos se paga el sueldo del obispo (que es aproximadamente de 50.000 pesos), 3.500 pesos a cada seminarista (actualmente hay 32 jóvenes en el seminario) y el resto es para las parroquias de frontera o las más "pobres", que en San Juan son 18. "Estos fondos son los que se necesita conseguir a partir del año que viene. Lo positivo es que la renuncia va a ser paulatina y por eso se tiene tiempo de buscar una solución. Se debe entender que esta situación es un problema de toda la Iglesia sanjuanina y no sólo para el Arzobispado", agregaron.

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina del 9 de noviembre pasado pasó a la historia. Ahí, los obispos acordaron "el reemplazo gradual de los aportes del Estado por alternativas basadas en la solidaridad de los fieles". Durante esa reunión se anunció que se iba a apostar a la ayuda económica de la comunidad religiosa.



> Las instituciones laicales

En San Juan hay más de 13.000 voluntarios, en al menos 150 instituciones laicales. Estas instituciones serán parte del debate que se realizará en San Juan para definir las formas de juntar fondos. De estos 150 grupos, 38 tienen estructuras legales y formales. El resto de las instituciones son grupos de oraciones de parroquias y comedores de iglesia, por ejemplo. La mayoría está conducida por fieles que no son miembros del clero. Algunas de las más popular son: Cáritas (foto), Scouts, la Pastoral Juvenil, Movimiento Eucarístico Juvenil, Cursillistas, Acción Católica, Servicio Sacerdotal Nocturno y los Hogares de Belén.