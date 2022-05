"Es mucho el trabajo y la logística que se desarrolla todos los días para darle cobertura a toda la población, pero lamentablemente la gente no va a vacunarse y debo confesar que da un poco de tristeza que no se aproveche esta posibilidad. Hicimos y seguimos haciendo todo lo posible para facilitar la vacunación, sin embargo desde enero que la cobertura avanza realmente muy lenta", reveló el titular del Programa Provincial de Vacunación, Fabio Muñoz. Sucede que sólo el 40% de la población habilitada recibió las dosis de refuerzo de la vacunación anticovid, conformada por una tercera y cuarta aplicación. Se trata de los sanjuaninos mayores de 12 años, que no están yendo a los vacunatorios pese a que los casos de covid crecieron más de 400% en la última semana en la provincia, a la vez que fue declarada la cuarta ola en el país.

Nominalmente, hasta ahora administraron poco más de 284.000 dosis de refuerzo en San Juan (la tercera desde noviembre y la cuarta a partir de marzo). Al principio hubo un avance importante en la cobertura, pero se frenó con la llegada del verano y luego del impacto de la tercera ola. Y si bien se esperaba que remontara en abril, luego de que muchos de los contagiados en enero cumplieran con los tres meses de inmunidad natural, eso no se produjo.

"Sacamos los vacunatorios covid para llevarlos a los centros de salud y de esa manera permitir que la población no tuviera que desplazarse de su zona de residencia, a la vez que montamos operativos en plazas y paseos para llevar la vacuna más cerca aún; pero la gente no está yendo. Tenemos esta oportunidad de protegernos ante lo que no sabemos que vaya a suceder en el invierno, no obstante la respuesta de la población no es la esperada", añadió Muñoz.

El grupo etario de 12 a 39 años es el que menos está cumpliendo con los esquemas de vacunación anticovid, en contraposición con los mayores de 50 años que son los que sí están acudiendo a los vacunatorios. "Ha quedado demostrado que la vacuna, en casos de contagio, permite que los cuadros no sean graves, disminuye la posibilidad de internación y de secuelas y reduce la chances de fallecimiento. La pandemia no ha terminado y la vacunación es una herramienta muy importante para defendernos de la enfermedad", expresó Muñoz.

De acuerdo al último parte de Salud Pública, en la pasada semana fueron confirmados 213 nuevos casos de covid frente a los 41 de la semana anterior; a la vez que la positividad (contagios confirmados con respecto al total de hisopados) fue del 23%, más del doble que el ideal sugerido por la OMS.

Los centros vacunatorios y los habilitados

En una etapa diferente de la pandemia, el Ministerio de Salud Pública fue cambiando los puntos de vacunación covid y ahora básicamente los ha concentrado en los hospitales y los centros de salud, aunque mantiene algunos CIC en ciertos departamentos. A su vez, paulatinamente fue ampliando los grupos de personas que pueden recibir hasta la segunda dosis de refuerzo. Y desde el 27 de abril, San Juan la habilitó incluso para los mayores de 12 años, convirtiéndose de esta manera en la única provincia del país que ofrece esta posibilidad a la población.